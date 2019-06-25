Yeni askerlik düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda

Yeni askerlik düzenlemesi bugün yeniden Meclis gündemine geliyor. TBMM Genel Kurulu'nda, bugün Askeralma Kanunu Teklifi'nin 'yürürlük' ve 'yürütme' başlıklı maddelerinin kabulünün ardından tümünün oylanması bekleniyor.

Uzun süredir tartışılan ve Meclis'te görüşmeleri devam eden yeni askerlik sistemi, bugün Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak.

ASKERLİK SÜRESİ KISALIYOR

TBMM Genel Kurulunda, 25 Haziran Salı günü Askeralma Kanunu Teklifi'nin "yürürlük" ve "yürütme" başlıklı maddelerinin kabulünün ardından tümü oylanacak. Teklifin yasalaşmasıyla askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.