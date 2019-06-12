Yeni askerlik düzenlemesi AKP'de kavgaya neden oldu: Kanada mıyız biz?

Dün Meclis'te kapalı grup toplantısı yapan AKP'de bazı milletvekilleri yeni askerlik düzenlemesini eleştiri yağmuruna tuttu.

Askerlik yasası önerisinin görüşmelerine dün TBMM Genel Kurulu’nda başlanırken, AKP milletvekilleri öneriyi eleştiri yağmuruna tuttu. Genel Kurul'dan önce yapılan kapalı grup toplantısında söz alan milletvekilleri, askerlik süresinin kısaltılması, 6 ayını tamamlayan 100 binin üzerinde er ve erbaşın terhis edilmesi, dövizli askerlik bedelinin miktarını eleştirdi. Milletvekilleri, “Orduyu niye küçültüyoruz? Sınırlarımızdaki tehdit mi kalktı? Biz Kanada mıyız” sorularını yöneltti.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, toplantıda ağırlıklı olarak askerlik süresinin kısaltılmasıyla 6 ayını tamamlayan er ve erbaşın terhis edilmesinin sorun yaratıp yaratmayacağı tartışıldı. Bazı milletvekilleri, askerlerin aynı anda terhis edilmesinin doğru olmadığını belirtti. Bir milletvekili, önerinin zamanlamasını doğru bulmadığını belirterek, “Niye şimdi getiriliyor? Ne değişti, terörle mücadele mi bitti? Sınırlarımızdaki tehlike mi geçti? Bürokratlar hazırlayıp getiriyor, biz de burada kabul ediyoruz. Bürokratlar bunu belirleyecekse niye Meclis’e geliyor?” dedi. Bu sözler, alkışlarla karşılandı. Öneriyi eleştirenler arasında AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin de bulunduğu öğrenildi. Bir milletvekili Kuzey Kıbrıs'ta bulunan 23 bin askerin 8 bininin terhis olacağını belirterek “Sayıyı tamamlamaya çalışırken uluslararası tartışma çıkabilir” dedi.

Yılmaz, terhis olacaklarının sayısının 130 bin değil 106 bin olduğunu belirterek, her celp döneminde 50 bin dolayında yeni er ve erbaşın silah altına alındığını, temmuz ve ekim celplerinde yaklaşık 100 bine yakın askerin geleceğini, terhisin güvenlik açısından bir sıkıntı oluşturmayacağını söyledi.

Dövizli askerlik ücretiyle bedelli ücretinin eşitlenmesini eleştiren bir milletvekili ise “Önceki yıllarda dövizli askerlik ücreti 1000 Avro’ydu. Dövizli askerliğin bedelli askerlikle eşit hale getirilerek 31 bin liraya çıkarılması yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız açısından sıkıntı yaratır. Bu da dövizli askerlik yapmak yerine Türk vatandaşlığından çıkma eğilimini getirebilir. Bu da Türkiye’nin yurtdışındaki gücünü olumsuz etkiler. Bu düzenleme yeniden değerlendirilmeli ve dövizli askerlik miktarı düşürülmelidir” dedi.

AKP yönetimi, muhalefetle uzlaşı içinde askerlik önerisini çıkarabilmek için dün gün boyu partilerle toplantı yaptı. Yapılan toplantılar sonucunda özellikle Cumhurbaşkanı’na askerlikte özel muafiyet yetkisi veren 45. maddede değişiklik yapılması eğilimi ağırlık kazandı. CHP yetkilileri, söz konusu maddeye “Genelkurmay Başkanı”nın önerisi ve MGK’nin onayı’ koşulunu getiren bir ekleme yapılabileceğini belirtti.