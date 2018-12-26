Yeni Akit yazarından 'Cumhurbaşkanlığı' yazısı: İdama götürür

Yeni Akit yazarı Yavuz Bahadıroğlu, 'Cumhurbaşkanı olmak istemem!' başlıklı yazısında, 'Gerçek şu ki, bu görevler 'para için' yapılamayacak kadar ağır görevlerdir. İnsana büyük sorumluluklar yükler. Hattâ insanı, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan örneğinde görüldüğü üzere, idama kadar götürür!' ifadelerini kullandı.

Yeni Akit yazarı Yavuz Bahadıroğlu, Cumhurbaşkanı maaşını gündeme getirdiği yazısında, Net 30-35 bin lira maaş, bazılarımıza çok görünebilir, ama Cumhurbaşkanlığı için azdır! O kadar ki, ben bu maaşa tamah edip cumhurbaşkanı olmam!" dedi.

"Akçeli işlerin istismarı her memlekette taraftar bulur. Hele Türkiye gibi, garibanı bol, düşüneni az bir ülkede, inanılmaz derecede ilgi çeker. Bunu bilen çevreler sık sık Cumhurbaşkanı ve milletvekili maaşlarını gündeme getirirler. Ayrıca TBMM içinde yer alan lokantada milletvekillerinin yok pahasına yemek yediklerini, Meclis berberinde üç kuruşa tıraş olduklarını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde nadide yemekler yendiğini dillerine dolarlar" diyen Bahadıroğlu, "Demek isterler ki, bizi yönetenler hak etmedikleri kadar maaş alıyor, bedava yiyip içiyor, bizim paramızı çarçur ediyorlar. Gerçek şu ki, bu görevler “para için” yapılamayacak kadar ağır görevlerdir. İnsana büyük sorumluluklar yükler. Hattâ insanı, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan örneğinde görüldüğü üzere, idama kadar götürür!" ifadelerini kullandı.