Yemin töreni sonrasındaki kutlama iptal edilecek mi?

Daha önce çeşitli nedenlerle 19 Mayıs, 29 Ekim ve 30 Ağustos törenlerini iptal eden AKP'nin dün 24 kişinin yaşamını yitirdiği kaza sonrası nasıl bir adım atacağı merak konusu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'de bugün yapılacak yemin töreninde Saray'a Süvari Birliği eşliğinde giriş yapacağı, mehter marşlarıyla karşılanacağı, 101 pare top atılışı yapılacağı duyuruldu. Daha önce birçok kez 19 Mayıs, 29 Ekim ve 30 Ağustos törenlerini iptal eden AKP'nin tren kazası sonrası nasıl bir adım atacağı merak konusu. Sözcü'de yer alan bir haberde, son yıllarda iptal edilen törenlere ve iptal gerekçelerine yer verilmişti: 30 Ağustos 2011: 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle Genelkurmay Başkanlığı'nca verilecek resepsiyonlar iptal edildi. Gerekçenin "artan terör olayları ve arka arkaya gelen şehit haberleri olduğu" bildirildi.

29 Ekim 2011: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı genelgeyle Van Depremi dolayısıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tören geçişi ve resepsiyon faaliyetlerinin yapılmamasını istedi. Genelge uyarınca valilikler, yürüyüş ve resepsiyonlarını iptal etti.

30 Ağustos 2012: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kulağındaki rahatsızlığından dolayı hastanede tedavi görmesi nedeniyle iptal edildi.

19 Mayıs 2013: Gençlik ve Spor Bakanlığı, Reyhanlı'daki bombalı saldırılar üzerine 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 40 ilde yapılacak, konser, kutlama ve diğer organizasyonlarını iptal ettiğini açıkladı.

19 Mayıs 2014: 13 Mayıs'ta Manisa Soma’da meydana gelen ve yüzlerce işçinin ölümüyle sonuçlanan maden kazası dolayısıyla resmi tören hariç tüm kutlamalar iptal edildi.

29 Ekim 2014: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman Ermenek'teki maden faciası nedeniyle Cumhurbaşkanlığı binasında yapılacak 29 Ekim resepsiyonunun iptal edildiğini açıkladı.

30 Ağustos 2015: Başbakan Ahmet Davutoğlu imzasıyla yayımlanan 30 Ağustos genelgesinde bayram boyunca şenlik, konser ve kutlama faaliyetlerinin yapılmaması istendi. Gerekçe olarak "terör" olayları gösterildi.

23 Nisan 2016: TBMM Başkanlığı, operasyonlarda yaşamını yitiren askerler nedeniyle resepsiyon programını iptal ettiğini açıkladı.

30 Ağustos 2016: Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “Olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Halk yeni travma geçirmişken geçit töreni yapmak doğru değil” diyerek 30 Ağustos kutlamalarının iptal edildiğini duyurdu. İLGİLİ HABER Erdoğan mehter marşıyla karşılanacak, törene gelenlere 'özel' 1 lira verilecek