Yemeksepeti yemekhanesinde salyangoz çıktı

Yemeksepeti.com'un İstanbul Levent'teki ofisindeki yemekhaneden 21 Şubat günü alınan yemekte salyangoz çıktı.

Şirket satışından küçük bir yüzdeyi çalışanlarına dağıttığı gerekçesiyle "işçi dostu" olduğu iddia edilen Yemeksepeti'nde, yemekten salyangoz çıktı.

21 Şubat'ta meydana gelen olayın ardından, yemeğin fotoğrafı çalışanlar arasında hızla yayıldı.

İstanbul'da birçok plazaya hizmet veren "Sardunya Catering" tarafından işletilen yemekhanede yaşanan olayın ardından çalışanlar durumu İnsan Kaynakları yöneticilerine bildirdi. İnsan Kaynakları, denetimlerin arttırılacağı sözünü verse de Sardunya Catering ile Yemeksepeti arasındaki anlaşma devam ediyor.

Yemeksepeti çalışanları, olayın yaşandığı günden beri yemekhanede yemek yememeye çalışıyor.