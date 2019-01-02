Yedikule'de çöken binanın enkazında iki kişinin cesedine ulaşıldı

İstanbul Fatih'te Yedikule Mahallesi'nde dün gece yanan ve metruk olduğu belirtilen 3 katlı ahşap bina çöktü. Kurtarma çalışmalarına devam ettiği enkazdan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Fatih Yedikule'de sabaha karşı yanan metruk binanın bitişiğinde bulunan bir binada çökme meydana geldi. Çöken binanın altında kalan 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Enkaz altından çıkarılarak hastaneye kaldırılan kişilerden 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.

Fatih Yedikule'de sabaha karşı yanan 3 katlı ahşap bina itfaiye ekiplerince söndürüldü. Daha önce de çatı katında yangın çıktığı belirtilen metruk binadaki alevler yandaki binaya sıçraması üzerine alevler büyüdü. Metruk binanın İBB ekipleri tarafından yıkılmasının ardından bitişiğinde bulunan diğer binada saat 16.00 sıralarında çökme meydana geldi. Binanın giriş katını kullanan Turgut Peker, içeride bulunan eşyalarını almak için iki kişi ile birlikte binaya girdiği sırada çökme gerçekleşti.

Binada daha önce de yangın çıktığını belirten mahalle sakinleri, durumun yetkililere bildirilmesine rağmen herhangi bir önlem alınmadığını belirtti. Bölgede benzer olayların yaşanmasına yol açacak çok sayıda riskli yapının bulunduğu aktarıldı.