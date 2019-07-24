Yedi savcı değişti, hukuksuzluk değişmedi: Gezi'de gözünü kaybeden Sarıkaya'ya silinmiş kayıt gönderildi

Gezi'de polis saldırısı sonucu bir gözünü yitiren Erdal Sarıkaya'nın hukuk mücadelesi sürüyor. Savcılığın Emniyet Müdürlüğü’nden istediği telsiz kayıtlarına rağmen kendilerine 155 ihbarları yazısı gönderildiğini, üstelik bu ihbarların da silinmiş olduğunu söyleyen Sarıkaya, 'Bize tekrar aynı yazı metnini göndermişler. Bizim 155 kayıtlarıyla ne ilgimiz var? Bu bir facia. Biliyorsunuz bir de şu anda Gezi yargılanmak isteniyor. Bu evrensel direnişi katliama çevirenlerin teker teker bulunması için mücadele ediyoruz' diye konuştu.

Gezi’deki polis saldırısı sonucu bir gözünü yitiren Erdal Sarıkaya'nın hukuk mücadelesi sürüyor.

Aradan geçen yıllara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın taleplerine rağmen Sarıkaya’nın dava süreci bir türlü ilerlemiyor.

Daha önce savcılığın talebini yanıtsız bırakan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bu kez de istenen evraklar yerine başka evraklar yolladı. Üstelik yollanan evraklarda da, kayıtların silinmiş olduğu görüldü.

TELSİZ KAYDI İSTEDİLER, 155 İHBARI GÖNDERİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden telsiz kaydı istemelerine rağmen kendilerine 155 ihbarları gönderildiğini söyleyen Sarıkaya, “Ben dava sürecinde yedinci savcıyla çalışıyorum. Ancak o kadar evrak ve kayıtlara rağmen hala soruşturma aşamasındayız” diye konuştu.

Dosyanın daha önce yeniden bir kriminal inceleme için ODTÜ’ye gönderilmesini talep ettiklerini ancak olumsuz cevap alınca olayın yaşandığı günün telsiz kayıtlarını istediklerini belirten Sarıkaya, kendilerine o gün 155’e yapılan ihbarların kayıtlarının gönderildiğini söyledi.

EMNİYET AYNI METNİ TEKRAR GÖNDERDİ

Emniyet’ten gelen telsiz kayıtları ile ilgili cevabın ardından savcılığın tekrar yazı yazdığını ancak bir kez daha aynı cevabın geldiğini belirten Sarıkaya şunları söyledi:

“Zaten yazıda da kayıt olmadığı ifade edilmişti. Yapılan ihbarların kayıtlarının adli olay teşkil etmesi durumunda 5 yıl, adli olay değilse de 3 yıl sonra silindiğini ve o güne ilişkin ellerinde kayıt olmadığını belirten Emniyet Müdürlüğü, bize aynı yazıyı gönderdi. Zaten bizim 155 kayıtlarıyla ne ilgimiz var? Olay günü, saati belli. O bölgedeki telsiz kayıtlarını istemiştik biz. Görüşmemizin ardından savcı bey yeniden yazı yazdı. Geçen hafta da yazıya cevap geldi. Bize tekrar aynı yazı metnini göndermişler. Bu bir facia. Biliyorsunuz bir de şu anda Gezi yargılanmak isteniyor. Bu evrensel direnişi katliama çevirenlerin teker teker bulunması için mücadele ediyoruz."