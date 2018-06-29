Yazıcı: Soylu'nun açıklamasını MYK'da ele alırız

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP il başkanlarının şehit cenazelerinde protokole alınmaması yönündeki talimatına ilişkin soruya 'MYK'da ele alırız' yanıtını verdi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK), seçim sonrası yapacağı ilk toplantı öncesinde basının sorularını yanıtladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarına ilişkin soruyu "MYK toplantısında ele alırız" diye yanıtlayan Yazıcı, OHAL konusunda da "Tercih edilen bir uygulama değil" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak AKP MYK ve MKYK toplantıları öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yazıcı, İçişleri Bakanı Soylu'nun CHP'ye yönelik olarak "Şehit cenazelerinde protokole alınmayacaklar" talimatının da görüşüleceğini ifade etti. Yazıca OHAL konusunda "Tercih edilen bir uygulama değil" derken toplantıda yeni dönemin yol haritasının masaya yatırılacağını da vurguladı.