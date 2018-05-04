Yazıcı: Kılıçdaroğlu milletvekilliğini garantiledi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Muharrem İnce'nin adaylığına dair açıklama yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yazıcı, "Hem cumhurbaşkanlığına hem de aynı gün yapılacak milletvekilliğine aday olunabilseydi emin olun bugün Muharrem İnce değil, Kemal Kılıçdaroğlu aday olacaktı." dedi.

Yazıcı açıklamasında "Neyi bekliyordu dersiniz? Sayın Kılıçdaroğlu, çıkacak uyum yasasında cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin aday olabilecek olanların aynı gün yapılacak seçimlerde hem milletvekilliğine hem de cumhurbaşkanlığına aday olup olamayacağına kendisini adeta endekslemişti. Hem cumhurbaşkanlığına hem de aynı gün yapılacak milletvekilliğine aday olunabilseydi emin olun bugün Muharrem İnce değil, Kemal Kılıçdaroğlu aday olacaktı. Niye olmadı? Çünkü sonuçlar aşağı yukarı belli. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı o süreci beklemek suretiyle kendi durumunu garantiye aldı. Milletvekilliğini garantiye aldı. Partinin başında genel başkan olarak, milletvekili olarak kalmayı tercih etti" ifadelerini kullandı.