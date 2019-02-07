Yazar Parseğ Tuğlacıyan'ın oğlu ölü bulundu

Yazar, dil ve tarih araştırmacısı Parseğ Tuğlacıyan'ın oğlu Murat Tuğlacıyan yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay Şişli, Bozkurt Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Baysungur Sokakta bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katından kokular gelmesi üzerine apartman sakinleri durumu polise haber verdi.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, daire kapısının kapalı olmasından dolayı içeri çilingir yardımıyla girdi. İçeri giren polis ekipleri çevirmen Murat Tuğlacıyan'ı hareketsiz yattığını görünce sağlık ekiplerini çağırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları inceleme sonucunda Tuğlacıyan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Tuğlacıyan'ın cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Olayın meydana geldiği apartmanda yalnız yaşayan Murat Tuğlacıyan'ın yazar, dil ve tarih araştırmacısı Parseğ Tuğlacıyan'ın oğlu olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattı.