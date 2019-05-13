Yavuz Selim Demirağ'ı darp eden 6 kişi serbest bırakıldı

Yavuz Selim Demirağ'a saldıran 6 kişi savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ'a saldıran 6 kişi savcılık tarafından serbest bırakıldı. Şüphelilerin ilk ifadelerinde “Trafikte takıştık, o yüzden dövdük” dediği öne sürüldü.

OdaTV'nin haberine göre savcılık saldırıya uğrayan Demirağ’ın “hayati tehlikesi olmadığı” iddiasıyla saldırganları serbest bırakma kararını aldı.

Yavuz Selim Demirağ, kendisine saldıran kişi sayısının 7 olduğunu söylemişti ancak, 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Gazeteci Yavuz Selim Demirağ, bir televizyon programının ardından önceki gece evinin önünde kimliği belirsiz 6 kişinin saldırısına uğramıştı.