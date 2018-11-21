Yavuz Bingöl'e verilen ihalenin nedeni kumar borcu mu?

'Erdoğancıyım, feriştahıyım' diyen Yavuz Bingöl'ün derneğinin Milli Eğitim Bakanlığı'na 84 bin 290 bağlama satacağı ileri sürülmüştü. Bu haberden kısa süre sonra Bingöl'ün büyük bir kumar borcu olduğu iddiası gündeme geldi.

"Erdoğancıyım, feriştahıyım" diyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan için şarkı yazan Yavuz Bingöl, Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol imzalamış, protokol kapsamında Bakanlığa kendi derneği üzerinden 84 bin 290 bağlama satacağı ileri sürülmüştü.

Bu haberden kısa süre sonra Bingöl'e ilişkin yeni bir iddiayı gündeme getiren Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar, kendisini arayan üç ayrı kişinin “Yavuz Bingöl’ü Kıbrıs’ta Merit Otelinde kumar oynarken gördüm" dediğini aktardı.

Bir okurunun duruma ilişkin, "Bingöl’ün kumarhaneye büyük borcu olduğunu iddia edip, o borcu sildirmek adına otelde program yapmayı teklif ettiğini ancak Merit Otelinin bunu kabul etmediğini söyledi" sözlerini aktaran Önkibar, "Yavuz Bingöl’e sorum şu: 'Kıbrıs’ta kumar oynadığın ve büyük bir borca battığın doğru mu? Yalansa gönder açıklamayı, sana iftira atanları utandıralım... Yoksa birileri AKP’nin yönettiği Milli Eğitim Bakanlığından aldığın ihaleleri mi kıskanıyor Devrimci Yavuz!" ifadelerini kullandı.