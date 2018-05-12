Yavuz Bingöl'den AKP tipi özgürlüklere muhteşem özet: Yere tükürebilir, kırmızı ışıkta geçebilirsiniz

AKP yandaşı Yavuz Bingöl, Türkiye'de özgürlüklerin ne denli gelişkin olduğuna vurgu yaparken 'Yurt dışına gidin; orada yapamadığınız her şeyi burada yapabiliyorsunuz. Orada yere tüküremezseniz, burada tükürüyorsunuz, kırmızı da geçemezsiniz, burada geçiyorsunuz' dedi.

Yandaş şarkıcı Yavuz Bingöl, hükümete yakın Sabah gazetesine bir röportaj verdi.

Bingöl röportajda Fırat Kalkanı ve Afrin operasyonlarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın rolüne övgüler düzerek; “Bu ülke bizim; çakıl taşını bile kimseye vermeye niyetimiz yok. Bu coğrafyada bir-iki tane daha Tayyip Erdoğan çıksaymış, daha kuvvetli bir coğrafya olurmuş. İran'da, Pakistan'da da onun gibi bir lider olsaydı; Amerika ve İngiltere gibi emperyal güçler bu kadar kolay at oynatamazmış oralarda" dedi.

Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Hatay'da sınır birliğine giden AKP ünlüleri arasındaydı.

“200 yıllık ekonomik düzene çark sokmuş Müslüman bir liderden bahsediyoruz. Bu lideri yok etmeye çalıştılar” diyen Bingöl, “dünyadaki adaletsizlikle, hukuksuzlukla bir tek Cumhurbaşkanımız savaşıyor” iddiasında bulundu.

Erdoğan gibi liderlerin kolay yetişmediğini vurgulayan Bingöl; "Bir lider kolay yetişmiyor, bir sanatçının kolay yetişmediği gibi. Sayın Erdoğan öngörüsü olan bir lider, kıymetini bilelim" ifadelerini kullandı.

BİNGÖL'ÜN ÖZGÜRLÜK ANLAYIŞI: YERE TÜKÜRMEK, KIRMIZI IŞIKTA GEÇMEK

Hülya Koçyiğit'in "Bu ülkede baskı yok, çok özgürüz" ifadesine katıldığını belirten Yavuz Bingöl gerekçesini ise şöyle açıkladı:

“Ne kadar çok özgürüz söyleyeyim. Halkın vergilerinden toplanan paralarla alınan silahları, bu ülkenin insanına doğrultacak ve onları öldürecek kadar özgürüz. Onlarca darbe yapıp bu ülkenin gençlerini asacak kadar özgürüz. Bu ülkenin içine girerek, hendek siyaseti yaparak kamu düzenini bozacak kadar özgürüz. Böyle özgürlük olur mu! İleri demokrasi dediğin şey, kurallar silsilesidir üstadım. Siz buna uyarsanız, özgür bir ülke oluyorsunuz. Özgürlüğü, demokrasiyi; birbirimizi hoyratça harcayarak, birbirimizi kolayca yıpratarak, ülke içindeki birlik beraberliğimizi korumayarak kullanıyoruz. New York Times'ta bir gazeteci, 'Başkan Kennedy'i devlet öldürmüştür' diye yazabilir mi? Sıkıysa yazsın. Özgürlük bu mu? Herkes önüne geleni yazabilir mi? Biz her düşündüğümüzü söyleyebiliyor muyuz? Düşünce özgürlüğü değil, düşüncesizlik özgürlüğü ortaya çıkıyor o zaman. Yurt dışına gidin; orada yapamadığınız her şeyi burada yapabiliyorsunuz. Orada yere tüküremezseniz, burada tükürüyorsunuz, kırmızı da geçemezsiniz, burada geçiyorsunuz. Burada iktidar, yasal bir düzenleme yaptığında ayağa kalkıyoruz. Herkes kurallara, yasaya uyacak. Biz fazla özgür bir ülkeyiz.”

'SEÇİMİ İLK TURDA KAZANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

“Başkanlık sistemiyle beraber bürokrasinin hantal yapısının değişeceğine, hızlı adımlar atılacağına inanıyorum” diyen Bingöl “Sayın Cumhurbaşkanımız'ın manifestosunda açıkladığı irade ve cesaret çok önemli. 2023'te dünyanın ilk 10 ekonomisinin içine girecek bir ülke hayal ediyoruz. Gelecekten umudumu kesmiyorum” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın insani yanı gelişkin bir lider olduğuna değinen Bingöl; “Birbirinden çok farklı düşünen dört parti seçimlerde ittifak yapıyor. Ama tabii ki ben Cumhurbaşkanımız'ın seçimi ilk turda kazanacağını düşünüyorum. Daha güçlü bir Türkiye için istikrar lazım. O yüzden iyi ve güzel şeyleri Cumhurbaşkanımız'la yapmaya devam edeceğiz. Çünkü cumhurbaşkanımız insani tarafları ileri düzeyde olan bir lider. Onu tanıyan herkes bilir bunu.”