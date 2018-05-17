Yavuz Bingöl paranın kaynağını buldu: Erdoğan için şarkı yazdı

'Erdoğancıyım, feriştahıyım' diyen Yavuz Bingöl, şimdi de Erdoğan için şarkı yazdığını duyurdu.

Yaptığı her konuşmasında Erdoğan övgüsünde bulunan Yavuz Bingöl, "Erdoğancıyım, feriştahıyım" açıklamasından sonra şimdi de Erdoğan için şarkı yazdığını duyurdu.

Erdoğan'a yazdığı mektubu Sabah'tan İlker Gezici ile paylaşan Bingöl'ün ifadeleri şöyle:

"Reis… Bugün sesine ses kattık, çığlık olduk. Bu dünyanın tüm haksızlarına, barbarlarına karşı, senin sesine ses kattı tüm dünya, çığlık oldu… Bir kez bile tereddüt etmedin zalimin karşısına çıkmaya… Yıllar evvel cezaevine giderken en yakın arkadaşların seni yalnız bırakmıştı ama arkanda kısık sesli bir millet vardı. O milletle yürüdün bunca yolu, senin varlığın tüm dünya mazlumlarının gururu oldu. Sana verilen her şey helal olsun, senin için okunan her dua kabul olsun inşallah. Bu da benden sana armağan olsun."