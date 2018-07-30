Yavuz Bingöl özür diledi

'Sonuna kadar Erdoğancıyım, feriştahıyım' diyerek belediyelerden aldığı konserlere yenilerini ekleyen yandaş Yavuz Bingöl, 'Ben Manav Mehmet değilim, bilinçli bir seçmenim' ifadelerinin yer aldığı röportajı için özür diledi.

AKP'nin yandaş türkücüsü Yavuz Bingöl, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajına gelen tepkilerin ardından özür diledi, sözlerinin çarpıtıldığını ileri sürdü.

"Manav dostlarımdan özür dilerim. Röportaj esnasında konu hakkında verdiğim örnek 'Ben Manav Mehmet değilim, yani o konuyu çok iyi biliyorum yıllardır bu camianın içindeyim' dediğim ve ardından 'Bu örneği de herhangi bir küçümseme veya aşağılama için söylemiyorum' diye ekledim" diyen Bingöl, "Bu sözüm kayıtlarda mevcut olmasına rağmen farklı yansıtıldı. 'Ben Manav Mehmet değilim, bilinçli bir seçmenim' sözü hayal ürünü olarak röportaja yerleştirildi, manşete çekildi ve yine nedense Yavuz Bingöl’ü karalama kampanyasına dönüştürüldü. Belirttiğim gibi böyle bir niyetim olmamasına rağmen manav dostlarımdan özür dilerim" ifadelerini kullandı.