'Yatırımcılara' yanıt: İsim önemli değil, Saray'da alınacak kararlar uygulanacak

Ankara'da 'yatırımcılarla' seçim sonrasında yapılan toplantıda yeni kabineye ilişkin sorular gündeme geldi.

Ankara'da "yatırımcılara" önümüzdeki beş yılda hangi ekonomi politikaların uygulanacağı bilgisi verilen bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda, ekonomi kabinesini soran patrona, "İsim önemli değil, Saray’da alınanacak kararlar uygulanacak" denilidi. Reuters’a konuşan ekonomi yetkilileri görüşmelerde yatırımcılara “seçimsiz beş yıllık dönemde istikrar vurgusu” ve gelecek dönemde uygulanacak ekonomi politikalarına ilişkin bilgilendirme yapıldığını söyledi.

Üst düzey bir ekonomi yetkilisi, “Yatırımcılardan en çok seçim sonrası nasıl bir süreç oluşacağı, ekonomi yönetiminin nasıl şekilleneceği, uygulanacak politikalar ve TBMM’deki yeni sürece ilişkin sorular geliyor” dedi. Yetkili, “En çok soru yeni kabine yapısına ilişkin geldi. Yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı kararlarını uygulayacak bir yapı olacağı nedeniyle isimlerin tek başına öneminin azalacağı vurgulandı” dedi.