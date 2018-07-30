Yatağan'da işçilerin ölüm nedeni açıklandı: Özelleştirme, denetimsizlik, kâr hırsı

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki termik santralde kömür sevk kanalının çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı. Olay sonrası TMMOB'ye bağlı Elektrik, Kimya, Maden ve Makina Mühendisleri Odaları bir rapor hazırlarken, yapılan ihmallere vurgu yapıldı.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki termik santralde, kömür sevk kanalının çökmesi sonucu 2 işçi yaşamını yitirmişti.

"Kaza" sonrası TMMOB tarafından hazırlanan raporda, olaya ilişkin ihmallere dikkat çekildi.

Özelleştirme, taşeronlaşma ve kar hırsının kazalara neden olduğuna vurgu açıklayan raporda, "Taşeronlaşma, rodövans (kiralama) gibi yanlış uygulamalarla kamu kurum ve kuruluşlarında uzun yıllar sonucu elde edilmiş olan bilgi ve deneyim birikimi kaybedilmekte ve adeta bu tür iş kazalarına çağrı yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında önemli bir diğer ihmale vurgu yapılırken, ''Kazalarda özelleştirilecekleri gerekçesi ile kamu elindeyken de, uzun zamandır bakım/onarım/yenileme çalışmaları aksamış olan termik santralları devralan ve genellikle maden ve santral işletmeciliğinde yeterli bilgi ve deneyim sahibi olmayan özel şirketler de, bir an önce ve her ne pahasına olursa olsun üretimi arttırma tutkusu ve çalışanların hayatına mal olma pahasına da olsa İSG kurallarını dikkate almamakta, bakım/onarım/yenileme çalışmalarını yapmamaktadır. Yatağan Termik Santralında kömür taşıyıcı sistemde ve taşıma kolonlarında gerekli onarım ve yenilemenin yapılmamış olması, yalnızca bilgi yetersizliği ve tecrübesizlik olarak değerlendirilmemelidir. Teknik bilgiye dayalı bakım ve denetim mekanizmalarının olmadığı bir sistemde bu kazalar artarak devam edecektir'' denildi.

KAZANIN TEKNİK NEDENİ

Kazanın teknik nedenine ilişkin ifadelerin de yer aldığı açıklamada, "Yapılan bilirkişilik incelemeleri ile kazanın nedeni netleşecektir. Ancak iş kazalarının/cinayetlerinin ortak nedeni, sermaye ve devletin işçilerin canını önemsememesidir" denilirken, şu ifadeler kullanıldı:

Her kazanın teknik bir nedeni vardır, bu kazanın da olası teknik nedenleri vardır. Ortam ve iklim şartlarının hızlandırıcı etkisiyle korozyon, metal yorgunluğu, mekanik arızalar gibi sebeplerle konveyör sisteminin çalışma kapasitesinde düşme ve aynı hatta daha fazla yük ile çalıştırılmaya devam edilmesi kazaya neden olmuş olabilir. Konveyör sisteminin taşıyıcı kolonları, oluşan korozyon ve metal yorgunluğu nedeniyle konveyör sistemini ve taşınan kömürün yükü taşıyamaz hale gelerek çökmelere neden olmuş olabilir. Kaynaklı veya perçinli birleştirmelerde oluşan çatlaklar, yapılan iyileştirme ve tamiratların yetersiz olması veya yeterliliğinin tespit edilmemiş olması da diğer bir sebeptir. Yapılan bilirkişilik incelemeleri ile kazanın nedeni netleşecektir. Ancak iş kazalarının/cinayetlerinin ortak nedeni, sermaye ve devletin işçilerin canını önemsememesidir.

TMMOB'TAN ÖNERİLER

Açıklamanın sonunda bir de öneriler bölümü yer alırken, "Bakanlıklar ve ilgili tüm kamu kurumları, kamusal denetim yükümlülüklerini yerine getirmelidir. TMMOB’ye bağlı Meslek Odaları olarak bu konudaki çalışmalara katkı koymaya, destek vermeye hazır olduğumuzu önemle belirtmek isteriz" denildi.

TMMOB'tan yapılan öneriler şöyle: