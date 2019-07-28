Yatağan’da iki köy varlık mücadelesi veriyor

Yatağan Termik Santali'ne kömür sağlamak için Bereket Enerji şirketi tarafından işletilen kömür ocağı rezervleri tükendi. Bunun ardından hazırlanan yeraltı kömür işletmeciliği projesi için ‘ÇED gerekli değil’ kararı çıktı. Karar büyük tepkiye neden oldu.

Muğla Yatağan’daki Turgut ve Hacıbayramlar köyleri yakınlarında planlanan yeraltı kömür işletmeciliği projesi için "ÇED gerekli değil" kararı verildi. Kararın ardından başlayan dava süreci devam ederken eski adı Lagina olan ve antik kent özelliği taşıyan Turgut köyü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Birgün'den Tuğçe Çınar'ın haberine göre, köy halkının avukatlığını yapan Mehmet Çilsal, Turgut köyünün yok olmak üzere olduğunu, her tarafının tahrip edildiğini ve yüzeylerin çukurlarla, kraterlerle dolu olduğunu söyledi. Çilsal şöyle konuştu; “Bu projeye köylü valilik tarafından verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararının iptali için dava açtı. Köylü davayı kazandı. Ancak bunun için temyize gittiler. Temyizden karar döndü. Danıştay bunun üzerine bilimsel rapora dayanarak karar verilmesini ve bölgenin su durumuna bakılmasını söyledi. Yatağan Termik Santralı 2014’de özelleştirildi. Devletin işletmesiydi, özelleştirme idaresi başkanlığı tarafından 1 milyar 91 milyona Bereket Enerji’ye satıldı. Eski bir teknolojiye ait ve çok fazla yenileme olmadı. Termik santralda çalışanlardan duyduklarımıza göre böyle bir yenileme yapılmamış. Geçenlerde orada bulunan üniteler yıkıldı ve iki yurttaşımız hayatını kaybetti. Şirketin niyeti 15 yıl daha bu santralı çalıştırmak. Şirket şu ana kadar hâlâ açık işletme yöntemi ile kömür çıkarıyor. Şimdi elinde olan kömür sahalarının açık işletmeye uygun olanı bitti”