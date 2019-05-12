'Yat görüşmesi' sataşmasındaki 'Becerikli Abdullah' kimdir?

Devlet Bahçeli bir iftar yemeğinde o iddiayı tekrar gündeme getirdi. İddiaya göre Kılıçdaroğlu ile Abdullah Gül Tivnikli ailesine ait yatta görüşmüşlerdi. Tivnikli ailesi ise bir açıklama yaparak, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin bir başsağlığı ziyareti olduğunu, görüşmede Gül'ün bulunmadığını duyurdu. Peki Kılıçdaroğlu'nun, ölümünden aylar sonra taziye ziyaretine gittiği, daha önce Türk Telekom'un satışı sırasında üstlendiği roller nedeniyle 'Becerikli Abdullah' diye nitelediği Abdullah Tivnikli kimdir?

AKP'nin havuz medyasından bir "gazeteci", geçen hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, Tivnikli ailesine ait yatta görüştüklerini iddia etti. Bu iddiaya yatın sahibi Tivnikli ailesinden yanıt geldi.

Aile adına Ebubekir Tivnikli tarafından yapılan basın açıklamasında, Kılıçdaroğlu’nun yata sadece taziye amacıyla geldiği, görüşmenin Gül ile ilgisinin olmadığı belirtildi. Açıklamada, "Babam Abdullah Tivnikli Kasım 2018’te vefat etmişti. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da taziye ziyaret talebi bizlere ulaşmıştır. Araya 31 Mart yerel seçimlerinin yoğunluğunun girmesi nedeniyle taziye ziyareti ancak 2 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilmişti. Bu görüşme geleneklerimiz doğrultusunda bir taziye ziyaretinden ibaret olup köşe yazarının bahsettiği şekilde bir gizlilik söz konusu değildir. Sayın Abdullah Gül’ün bu görüşmede bulunması söz konusu değildir" denildi.

Bu tartışmalar üzerine gözler yine Tivnikli ailesine çevrildi. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bizzat katıldığı, aylar sonra ana muhalefet partisi genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun da taziyeyi ihmal etmediği Abdullah Tivnikli kimdir?

İŞTE BİR AKP YANDAŞI OLARAK ABDULAH TİVNİKLİ PORTRESİ

İlk olarak Türk Telekom'un satılış sürecindeki rolüyle gündeme gelen Tivnikli, 17-25 Aralık soruşturmasında da yer almıştı. Erdoğan'ın danışmanı İbrahim Kalın'ın kızının okul taksitini ödediği haberleriyle gündeme gelen Tivnikli, zarara uğramamak için AKP'ye yasa değiştirten patron olarak da biliniyor.

KILIÇDAROĞLU 'BECERİKLİ ABDULLAH' DEMİŞTİ

2008 yılında Türk Telekom'un satış sürecindeki yolsuzlukları gündeme getiren dönemin CHP grup başkan vekili Kemal Kılıçdaroğlu, “Türk Telekom'un özelleştirmesi sırasında Hariri ailesine ve bu aileye ait Oger Telekom'a büyük katkıları olduğu ileri sürülen Abdullah Tivnikli'nin, AKP hükümeti üzerinde büyük bir etkiye sahibi olduğunun” söylendiğini aktarmış, Oger Telekom'un yüzde 35'inin Saudi Telecom Company'e satılmasında Tivnikli'nin ön planda olduğuna ilişkin Suudi Arabistan medyasında yer alan haberi gündeme getirmişti.

Erdoğan, Tivnikli, Hariri ve Saudi Telecom'un iki yetkilisinin yer aldığı fotoğrafa da yer verilen haberi gazetecilere gösteren Kılıçdaroğlu, “Kendisine bazı çevrelerce 'Becerikli Abdullah da denilen Tivnikli'nin, Türk Telekom hisselerinin önemli bir miktarını başkaları adına yeddiemin olarak muhafaza ettiğinin söylendiğini" ileri sürmüştü.

Kılıçdaroğlu şöyle konuşmuştu:

17-25 ARALIK'TA MALLARINA EL KONULMASI KARARI ÇIKARILMIŞTI

AKP'nin eski ortağı Fethullah Gülen cemaati tarafından düzenlenen 17-25 Aralık operasyonunun ikinci dalgasında Mustafa Latif Topbaş, Cemal Kalyoncu, Ömer Faruk Kalyoncu, Mehmet Cengiz, Üsame Kutub ve Cengiz Aktürk'le birlikte mallarına el konulma kararı çıkarılan isimlerden biri olan Tivnikli hakkında aynı zamanda yakalama kararı da verilmişti.

Operasyon kapsamında Abdullah Tivnikli, elektrik dağıtım şirketinin kaçak elektirik bedellerinin devlet tarafından karşılanması için Erdoğan'ın danışmanı İbrahim Kalın'ın kızının okul taksitlerini karşıladığı iddia edilmişti.

'30-40 MİLYON AVROM YANAR' DEDİ, YASA DEĞİŞTİ

Rüzgar santrallarının kapasite artırımına sınırlama getiren yasa tasarısının Meclis’te görüşüldüğü sırada AKP'li yöneticileri arayan Abdullah Tivnikli, yasanın değişmesini sağlamıştı.

Yasa Meclis'te görüşülürken Mahir Ünal’ı arayan Tivnikli, "30-40 milyon avrom yanar" diyerek düzenlemede değişiklik yaptırmıştı.

ERDOĞAN'IN PRENSLERİNDEN Mİ?

2015 yılında gazeteci Aykut Küçükkaya'nın hakkındaki iddialara ilişkin sorularını yanıtlayan Tivnikli, Kendisi için "Erdoğan’ın prenslerinden" tabirinin kullanılmasını şu sözlerle değerlendirmişti:

Bunlar abartılı şeyler. Bu tapelere istenilen bazı yerler kesilip monte edilmesi nedeniyle birilerine ithamlarda bulunuluyor. Ben prens olsaydım basit bir direk için 19 ay bekler miydim? Açıyorum diyorum ki ya bu olmaz evet deyin hayır deyin, kuramıyorlar, kuramıyorlar, dosyalar kaybolmuş. Kayıtlara bakın 12 ay, 19 ay onay için beklemişiz. Demek ki hiçbir şekilde tanıdık ilişkilerinden rahatsız edici bir talebimiz olmamış. Onun dışında başka kurumları da müşteşarları da aradım. Müracatlarım kayıp, 12 aydır, bir kısmı 16 aydır kayıp. Lütfen bunları çıkarın, çünkü süreleri var hepsinin. İbrahim Kalın’dan da rica ettiğim o. Bulduk diyorlar, dosyalar bir yerlerde kaybolmuş.

AL BARAKA'DAN KUVEYT TÜRK'TEN GEÇEN YOLLAR

Eksim Grubu'nun patronu Abdullah Tivnikli, Albaraka Türk’ün kuruluş sürecinde yer almıştı. 1989’dan beri Kuveyt Türk Katılım Bankası’nda Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev alan Tivnikli, Eksim Grubu’nda Murahhas Azalık, Türk Telekom’da da Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunuyordu.

'BANKACILIK KANUNUNU ÇİĞNEDİ' İDDİASI

İzmir milletvekili Aytun Çıray, CHP'li olduğu dönemde bir soru önergesi vererek Tivnikli'nin Bankacılık Yasası'nı çiğnediğini öne sürmüş, ilişkiler ağını ifşa etmişti.

So­ru­la­rı­nı dönemin baş­ba­kan yar­dım­cı­sı Ali Ba­ba­ca­n'­a yö­nel­ten Çı­ray, Ku­veyt Türk Ban­ka­sı Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ab­dul­lah Tiv­nik­li ile di­ğer yö­ne­ti­ci­le­rin Ban­ka­cı­lık Ka­nu­nu'nun 50. mad­de­si­ni çiğ­ne­dik­le­rini öne sü­rümüştü. Zi­ra ka­nu­nun bu mad­de­si, ban­ka­la­rın ken­di yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­nin ser­ma­ye­si­nin yüz­de 25'i ya da faz­la­sı­na sa­hip ol­duk­la­rı şir­ket­le­re "her ne şe­kil­de olur­sa ol­su­n" kre­di açmalarını ya­sak­lı­yor. An­cak Çı­ray, Ku­veyt Tür­k'­ün ken­di Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Tiv­nik­li'nin yüz­de 30 ora­nın­da do­lay­lı or­ta­ğı ol­du­ğu Dic­le Ener­ji Ya­tı­rı­m'­a kre­di ver­di­ği­ni id­di­a etmiş ve Ba­ba­ca­n'­a “Bu işlem hu­ku­ki mi­dir? De­ğil­se BDDK ve sav­cı­lık bu ko­nu­da iş­lem yap­mış mı­dır?” di­ye so­rmuştu.