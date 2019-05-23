Yassıada'nın son hali: Önce tüm ağaçları söktüler, sonra boş adaya 1200 kişilik cami diktiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 27 Mayıs'ta ziyaret edeceği Yassıada'nın son haline ilişkin fotoğraflar servis edildi. AKP'nin 'Demokrasi ve Özgürlük Adası' projesi öncesi yeşil bir alan olan ada, şimdi sadece binalardan ibaret olurken, boş adaya 1200 kişilik cami yapılması da dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası "Demokrasi ve Özgürlük Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada projesinde sona yaklaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27 Mayıs'ta adaya yapacağı ziyaret öncesi adanın son fotoğrafları paylaşıldı. Proje öncesi neredeyse sadece yeşil alan olan ada, şimdi ise betonlardan oluşan bir görünüme sahip. Yerleşimin olmadığı adaya 1200 kişilik bir cami yapıldığı öğrenilirken, bunun yanı sıra 650 kişilik konferans salonu, 125 odalı bir de otel inşa edildi. Adanın eski ve yeni hali: