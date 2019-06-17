Yassıada'da proje bedeli 140 milyon dolardan fazla

Yeni yayımlanan KÖİ (Kamu Özel İşbirliği) raporuna göre Yassıada'da yürütülen 'Demokrasi ve Özgürlük' projesinin bedeli 140 milyon 476 bin 765 dolar.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın yayımladığı yeni KÖİ (Kamu Özel İşbirliği) raporunda Yassıada'da 2015 yılında temeli atılan "Demokrasi ve Özgürlük" adlı projenin bedelinin 140 milyon 476 bin 765 dolar olduğu belirtiliyor.

İHALE YAPILMASINA KARŞIN 'İHALEDEN MUAFTIR' NOTU

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker'in bugün kaleme aldığı yazıya göre, raporda "Yassıada-Sivriada projesi ihaleden muhaftır" notu geçerken, yazıda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş. Başkanı Arif Parmaksız'ın proje için ihale yapıldığını açıkladığı hatırlatılıyor.

ADADA TEK BİR AĞAÇ BİLE KALMADI

Proje kapsamında başlayan inşaatın son halinde büyük bir doğa tahribatı oluşurken, adada tek bir yeşillik kalmadı. Adada 1200 kişilik bir caminin yanı sıra 650 kişilik konferans salonu, 125 odalı bir otel ve 30 adet betonarme bungalov inşa edildi.

Proje, MESA şirketi tarafından yürütülürken, mimari projenin sahibi ise AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve eşinin yürüttüğü Arme Concept.