Yaşlı ve engelli aylıklarında yeni düzenleme

Yaşlı ve engelli yurttaşlara verilen düşük miktardaki aylıklara ilişkin yeni bir düzenleme yapıldı.

Engelli ve yaşlı yurttaşlara verilen aylıklara ilişkin düzenlemeye gidildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 65 yaşını doldurmuş yaşlı yurttaşlara aylık bağlanmasına ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklik, yaşlı aylığı alanları yakından ilgilendiriyor. Daha önceki düzenlemede, yaşlı aylığına hak kazanabilmek için, hanede yaşayan tüm bireylerin gelirlerine bakılıyor ve kişi başına düşen ortalama aylık gelir, asgari ücretin net tutarının üçte birinden azsa, yaşlı aylığı bağlanıyordu.

Artık hanedeki tüm kişilere değil, sadece eşlere bakılacak. Böyle bir hesaplamada, eş ve kişinin kendisinin geliri, asgari ücretin net tutarının üçte birinden azsa maaş bağlanacak.

Yönetmelik değişikliğiyle, engelli aylıklarında da önemli bir değişikliğe gidildi. Kişilerin harcamaları, gelirleri ve servetlerine bakılarak gelirlerine ulaşmada kullanılan formül kaldırıldı. Bunun yerine, engelli aylığı ve 18 yaş altı engelli aylığında, hanede kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarına bakılacak, bu gelir asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden azsa, aylık söz konusu olacak.