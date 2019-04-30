Yaşasın 1 Mayıs!

İşçi sınıfı bugün bir kez daha ayağa kalkıyor, sokağa iniyor... İşçi sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs'ta emekçiler yine alanlarda olacak. soL, bu 1 Mayıs'ta da Türkiye'den ve dünyadan 1 Mayıs eylemlerini anlık olarak okurlarıyla paylaşacak. YAŞASIN 1 MAYIS! HAYDİ 1 MAYIS'A...
soL - Haber Merkezi
Çarşamba, 01 Mayıs 2019 07:09
Bugün 1 Mayıs... "Ekmek için, iş için, eşitlik için, özgürlük için, kimsenin kimseyi sömürmediği bir ülke için... Bu düzen değişmeli" diyenler Türkiye'de ve dünyada sokaklarda olacak.
1 Mayıs boyunca ülkedeki tüm eylemleri, dünyadan 1 Mayıs eylemlerini anlık olarak okurlarımıza ileteceğiz.
"Sınıfımızın onuruyla:
Haydi 1 Mayıs'a!"