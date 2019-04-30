Yaşasın 1 Mayıs!

İşçi sınıfı bugün bir kez daha ayağa kalkıyor, sokağa iniyor... İşçi sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs'ta emekçiler yine alanlarda olacak. soL, bu 1 Mayıs'ta da Türkiye'den ve dünyadan 1 Mayıs eylemlerini anlık olarak okurlarıyla paylaşacak. YAŞASIN 1 MAYIS! HAYDİ 1 MAYIS'A...

soL - Haber Merkezi