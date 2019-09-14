Yaşar Güler, Dunford ile görüştü: Bilinen görüş ve beklentilerimiz iletildi

NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı için Slovenya'da bulunan Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, burada ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile görüştü. Görüşme hakkında Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinden bir açıklama yapıldı.

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile görüştü. Görüşmede NATO güvenlik konularının yanısıra, Suriye’de ortaklaşa oluşturulması planlanan Güvenli Bölge konusunun ele alındığı kaydedildi. 13-14 Eylül tarihlerinde Slovenya’nın başkenti Lubliana’da yapılan NATO Genelkurmay Başkanları toplantısı için burada bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, Milli Savunma Bakanlığı’nın internet sitesinden duyuruldu. Duyuruda şu ifadelere yer verildi: “13-14 Eylül 2019 tarihlerinde Lubliana/Slovenya’da icra edilen NATO Genelkurmay Başkanları toplantısında, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar GÜLER ile Mevkidaşı ABD Genelkurmay Başkanı Org. Joseph F.DUNFORD arasında ikili görüşme icra edilmiştir. Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar GÜLER tarafından görüşmede, NATO güvenlik konularının yanısıra, Suriye’de Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölgeye ilişkin bilinen görüş ve beklentilerimiz ifade edilmiştir.”