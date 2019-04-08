Yaşamını yitiren simitçinin oğlunun adalet arayışı

Simit satan Ali Kaklıkkaya'nın araba çarpması sonucunda yaşamını yitirmesinin ardından sürücü serbest bırakılınca, oğlu Emre adaletin bu olamayacağını vurgulayarak, karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Eskişehir'de S. T.'nin kullandığı otomobil, Şarhöyük Mahallesi Yücel Sokağı'nda Ali Kaklıkkaya'nın kullandığı bisiklete çarptı. Ağır yaralanan Kaklıkkaya, Eskişehir Şehir Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan sürücü bugün serbest bırakıldı.

EMRE KAKLIKKAYA: DELİLLER YETERİNCE İNCELENMEDİ, ADALET BU OLAMAZ

Yaşananları soL'a anlatan Ali Kaklıkkaya'nın oğlu Emre Kaklıkkaya, ''Babam her zaman gittiği yolda giderken, 22 yaşında işe geç kalan bir sürücü çarpıyor. Çarptığı yer ana cadde ya da dört yol falan değil. Sokakta oluyor. En az 80 km hızla gidiyor. Kafatasının arkası kırlıyor, iç organları birbirine giriyor. Maalesef hastanede kaybettik. Biz tüm delilleri sunduk. Yeterli delil toplanmadı dediler. Deliller hakkıyla incelenmedi. Keşif yapılsın dendi. Babamın aracında reflektör yok dediler ancak iki tane vardı. Ayrıca araba kırmızı, çok ilgi çekici. Resmen babamı suçlu çıkarmaya çalıştılar. Böyle bir adalet sistemi olmaz. İnsanlar çok kötü durumda. Bugün karar çıkınca kendimi tutamayıp sosyal medyadan paylaştım. Herkes duysun istedim. Karara itiraz edeceğiz'' dedi.

'BU ÜLKEDE HER NE OLUYORSA HEP GARİBANLARA OLUYOR'

Hayatını kaybeden Ali Kaklıkkaya'nın oğlu Emre Kaklıkkaya, babasına çarpan kişinin serbest bırakılmasına sosyal medyadan yaptığı açıklama ile tepki göstererek, "Benim babam her gün sabahtan kalkar simit satmaya giderdi. 22 yaşında bir çocuk babama sokakta giderken arkadan arabasıyla çarptı ve bugün tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Allah rızası için sesimizi duyurun. Babama vuran şahıs Sabri Türe yalan ifadeler vererek serbest kaldı ben ve kardeşlerim somut deliller vermemize rağmen yeteri kadar ciddiye alınmadı ve yine adalet kötünün yanında oldu. En çokta neye üzülüyorum bu ülkede her ne oluyorsa hep garibanlara oluyor garip babam kazadan hemen sonra acil serviste hayatını kaybetti.. Babama vuran zanlı ise bugün serbest bırakıldı" dedi.