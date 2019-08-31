Yasaklı kelimeler: kayyum, darbe, doğa talanı

Diyarbakır ve Antalya’da valilikler ‘kayyum’, ‘darbe’, ‘doğa talanı’ gibi kelimelerden oluşan slogan, afiş, pankart ve dövizleri yasakladı. Miting Tertip Komitesi Sözcüsü Ramazan Karakaya, yapılan yoğun tartışma sonucu ‘faşizm’ kelimesine yasak gelmediğini belirtti.

Diyarbakır’da ve Antalya’da yapılması planlanan 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla gerçekleşecek eylemler için her iki ilde de mülki amirlerden izinler alındı. Diyarbakır’da yapılması planlanan mitinge ilişkin güvenlik toplantısı düzenlendi. Tertip komitesi ile emniyet görevlilerinin katıldığı toplantıda, mitinge ilişkin alınan önlemler, hazırlanan sloganlar konuşuldu. Toplantıya ilişkin bilgi veren Miting Tertip Komitesi Sözcüsü Ramazan Karakaya, içinde “kayyum ve saray” ifadelerinin geçtiği sloganlarla beraber, “barış tecrit edilemez” sloganının da yasaklandığını belirtti. Polisin ‘faşizm’ kelimesinin de yasaklamak istediğini belirten Karakaya, yapılan yoğun tartışma sonucu ‘faşizm’ ifadesine yasak gelmediğini dile getirdi.

‘DOĞA TALANI’ DEMEK YASAKMIŞ

Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeyse 1 Eylül Dünya Barış Günü eylemi için HDP tarafından Kaymakamlığa başvuruda bulunuldu. HDP Antalya İl Örgütü adına yapılan başvuru, Kaymakamlık tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne iletildi. Antalya Muratpaşa’da, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yapılmak istenilen eylemde, içerisinde “kayyum”, “darbe”, “doğa talanı” gibi sözcükler olan slogan, afiş, pankart ve dövizler yasaklandı.

Aydın Valiliği’nin Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasıyla ilgili toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklama kararına CHP PM Üyesi Aydın Milletvekili Bülent Tezcan tepki gösterdi. Tezcan yaptığı açıklamada “Bu yasak derhal kaldırılmalıdır” dedi.