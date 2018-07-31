YAŞ ilklerle toplanıyor

24 Haziran sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapısını değiştirdiği Yüksek Askeri Şura (YAŞ) yenilenen yapısıyla ilk kez toplanacak.

Yüksek Askeri Şura, 2 Ağustos Perşembe günü Saray'da toplanacak.

24 Haziran sonrası Erdoğan'ın yapısını değiştirdiği Şura toplantısında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ilk kez yer alacak.

Orgeneral Yaşar Güler ilk kez Genelkurmay Başkanı sıfatıyla, Orgeneral Ümit Dündar da ilk kez Kara Kuvvetleri Komutanı sıfatıyla toplantıda olacak.

Milli Savunma Bakanlığı görevine getirilen Hulusi Akar ise bu kez "sivil" kontenjanından toplantıya katılacak.

YAŞ'da, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal'ın oramiralliğe, Muharrem İnce'nin tepki gösterdiği 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel'in orgenerallik rütbesine terfi etmesi bekleniyor.