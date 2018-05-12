Yarkadaş: Af siyasileri ve gazetecileri de kapsayabilir

CHP'li milletvekili Barış Yarkadaş, Devlet Bahçeli'nin af çıkışıyla ilgili olarak tasarının hazır olduğunu, adli suçlardan yatan 100 bin kişiyi kapsadığını ve Bahçeli'nin yalnızca Saray'ın sözcülüğünü yürüttüğünü söyledi. Yarkadaş af tasarısının bazı siyasileri ve gazetecileri de kapsayabileceğini ileri sürdü.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Devlet Bahçeli’nin af çıkışı hakkında Twitter’dan yaptığı açıklamada “Bahçeli, Saray’da bir süredir üzerinde çalışılan, Bakan Gül ve Bakan Bozdağ’ın koordinasyonunda yürütülen affın altyapısını oluşturuyor” dedi.

Yarkadaş açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Af tasarısı adli suçlardan yatan 100 bin kişiyi kapsıyor. Her şey belli; tasarı hazırlandı. Bahçeli sadece Saray’ın sözcülüğünü üstleniyor… Saray’da hazırlanan ve önümüzdeki günlerde kamuoyunun gündemine getirilecek olan tasarıya göre, beş yılın altında cezası olan adli mahkumların tahliyesi gündemde…

Çünkü AKP’nin yarattığı kirli düzen suçlarda patlama yarattı ve cezaevlerinde artık yer kalmadı. AKP’nin 16 yılda yarattığı sosyo ekonomik çöküntü, tüm cezaevlerini doldurdu. Öyle cezaevleri var ki; üç kişilik odada sekiz kişi kalıyor. Tutuklular nefesi bile sırayla alıyor. AKP ise suçu yaratan koşulları yok etmek yerine fabrika değil 52 yeni cezaevi daha yapıyor. AKP’nin Saray’da hazırlanan af tasarısına göre, Bahçeli ikna edilebilirse, bazı siyasi tutuklular ve gazeteciler de kapsama dahil edilecek. AKP böylece seçim öncesi gelebilecek eleştirilerin dozunu düşürmeyi ve mağdur sayısını azaltmayı planlıyor.”