At yarışı izleyen TBB Başkanı Feyzioğlu: Bugün en çok milli birliğe ihtiyacımız var

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, Ardahan’da at yarışışlarını izledikten sonra ‘Bugün en çok neye ihtiyacımız var diyoruz? Milli birliğe ve beraberliğe.’ dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Ardahan Barosu'nun kurulmasıyla ilgili çalışmalara katılmak için Ardahana’da bulunan Metin Feyzioğlu, Ardahan-Artvin yolu üzerinde gerçekleşen Ardahan Rahvan At Yarışlarını izledi. At yarışlarını izleyen Feyzioğlu "Bugün en çok neye ihtiyacımız var diyoruz? Milli birliğe ve beraberliğe. O nedenle Ardahan bizim için çok önemli. Ardahan Türkiye'nin doğusundan Türkiye'yi aydınlatan bir şehir." dedi.

Yağmurlu havaya rağmen at yarışlarından büyük zeyk aldığını söyleyen Feyzioğlu, "Müthiş bir duygu. Değişik bir at. Biniciler gerçekten son derece profesyonel. Çok etkilendim. Çok güzel. Bir kere şu özgürlük havası, doğa müthiş. Ortam çok harika. Organizasyon çok iyi. Ardahan ile gurur duyduk bir kez daha." dedi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Feyzioğlu, çok mutlu bir sebepten dolayı geldiğini söyledikten sonra ‘Ardahan'da baronun olmaması bizim içimizde bir ukde idi. Türkiye'nin 80'inci barosunu kurduk. Bunca yıldır Ardahan'ın bir barosu yoktu. Avukatlık kanunundaki sayı tamamlandı. Bu sabah itibariyle baromuzu kurduk.’

Fevzioğlu konuşmasında "Ardahan Türklerin 1700 yıl önce geldiği, yerleştiği bir il. Sultan Alparslan'dan çok daha önce gelip Anadolu'nun kapılarını zorladığı, Arda Türklerinin yerleştiği, ismini verdiği bir kentteyiz. Ardahan'dan çok umutluyuz. Bugün en çok neye ihtiyacımız var diyoruz? Milli birliğe ve beraberliğe. O nedenle Ardahan bizim için çok önemli. Ardahan Türkiye'nin doğusundan Türkiye'yi aydınlatan bir şehir. Ardahan Rus işgalini görmüş, Ermeni mezalimini görmüş, tarihinde Milli Mücadele'ye bayraktarlık yapmış bir şehir." dedi.