Yarın Maltepe'de miting yapacak olan EYT'lilerin hedefi 1 milyon katılım

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT’liler) uzun uğraşların ardından ilk kez İstanbul’da bir miting düzenlemek için İstanbul Valiliği’nden izin aldı. Maltepe sahilinde saat 12’de yapılacak miting için katılımın yoğun olması bekleniyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT’liler), 2012 yılından bu yana bazen sokaklarda bazen sosyal medyada yaptıkları eylemlerle Türkiye’nin gündeminde önemli bir yer işgal ediyor.

Bugüne kadar Ankara, Düzce, Edirne, Kayseri gibi illerde basın açıklaması ya da miting düzenleyen EYT’liler, uzun uğraşların ardından ilk kez İstanbul’da bir miting düzenlemek için İstanbul Valiliği’nden izin aldı.

Maltepe sahilinde pazar günü saat 12’de yapılacak miting için Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT Derneği), tüm hazırlıklarını tamamladı.

VOA Türkçe'den Hilmi Hacaloğlu'nun haberine göre, 2015 yılında kurulan EYT Derneği’nin başkanlığını üstlenen Gönül Boran Özüpak, yarınki eylemin hedefinin en az bir milyon kişiyi toplayarak Türkiye’nin dikkatini seçimler öncesinde bu mağduriyete çekmek olduğunu söyledi.

Özüpak, “Ülkemizde kadınların ve erkeklerin emeklilik yaşı 1999’da kademeli olarak uzatıldı. Önce kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşa çıkarıldı. 2008’de yapılan yeni düzenlemeyle emeklilik yaşı 65 oldu. Bu dünyada bir ilk. 4447 sayılı kanunla sigortalılık ve prim gün sayısını doldurmasına ramak kalan insanlar, bir futbol tabiriyle maç oynanırken kural değiştirilmesiyle mağdur edildiler. Bu maalesef toplumsal bir yaradır. Ben işe başladığımda doldurmam gereken prim gün sayısını ikiye katlamama rağmen yaşı bekliyorum. Benim gibi binlerce çalışan kazanılmış hakkının geri verilmesini istiyor” dedi.

Kırklı yaşlarının sonunda ellili yaşlarının başında olan EYT’lilerin özel sektörde “yaşlandın” baskısıyla kapının önüne konduğunu ya da bu işsiz kalma tehdidini sürekli hissederek çalıştığını belirten EYT Derneği Başkanı, devletin de kendilerine “daha gençsin, çalış” dediğini ifade etti.

Özüpak, “Bu sorun sanılandan daha yakıcı. Aileler geçim sıkıntısıyla parçalanıyor, boşanmalar artıyor, psikolojik sorunlar büyüyor. Kimi EYT’liler maddi sorunlarından ötürü çocuklarını okutamıyor. İktidar çevreleri, EYT’lilerin iki milyon olduğunu söylüyor ancak tüm taleplerimize rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu resmi verileri bizimle paylaşmadığından tam rakamı biz bilemiyoruz. Tam da bu nedenle bir bilgi kirliliği var. Ancak bizim yaptığımız hesaplara göre en fazla 1 milyon civarında çalışan bu mağduriyeti yaşıyor. Biz kendi yaptığımız hesaptan yola çıkarak İstanbul mitingine 1 milyon kişi gelmesini bekliyoruz” dedi.