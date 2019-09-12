Yargıtaydan 'Osman Öcalan’lı TRT yayını' kararı: İfade özgürlüğü

Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın TRT Kurdi'ye çıkartılmasıyla ilgili yapılan suç duyurusuna savcılık, 'ifade özgürlüğü' kararı vererek soruşturma yapılmasına yer olmadığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Öcalan'ın konuşmalarında suç unsuru taşımadığını belirtti.

Gazete Duvar'da Hacı Bişkin'in hazırladığı habere göre yenilenen İstanbul seçimlerinde Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan'ın TRT Kurdi'ye yayına çıkmasıyla ilgili yapılan suç duyurusu hakkında savcılık, 'soruşturma yapılmasına yer yok' kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Öcalan'ın TRT’ye çıkartılması ve Abdullah Öcalan'ın mesajının Anadolu Ajansı’nda yayınlanmasını ‘ifade özgürlüğü’ kapsamında değerlendirdi. İstanbul’da yaşayan Nuri Başkapan adlı şikayetçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT Kurdi Genel Koordinatörü Mustafa Ekici ve Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı hakkında ‘terör örgütüne yardım ve yataklık, vatana ihanet, suçu ve suçluyu övme’ iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

‘BASININ HABER VERME ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA’

Savcılığın kararında, “Toplum tarafından en çok ilgi gören haberlerin terör haberleri olması nedeniyle bu haberlere yazılı, görsel, işitsel, dijital mecralarda hatta sosyal medyada sıkça yer verilmektedir. Terör haberlerinin önemi ve medyanın halkı bilgilendirme yükümlülüğü bu haberlerin medyada yer almasını zorunlu kılmaktadır. Haberlerin ilkeli, bilinçli ve propagandaya mahal vermeyecek şekilde ölçülü biçimde yayınlanması medyanın görevini yapmasını sağlar” ifadeleri yer aldı.

Durumun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ifade özgürlüğü kapsamındaki ilkelerin altında incelenmesi gerektiğini berlirten savcılık, ‘Soruşturma yapılmasına yer olmadığı’ gerekçesini de şöyle açıkladı: “Basın organlarınca yayınlanan haberin toplumun ilgisini çeken, güncel bir niteliğe sahip olup halkı kin ve düşmanlığa sevk etmemesi, şiddete teşvik etmemesi ve nefret ayrımcılığı içermemesi, terör veya ayrılıkçı hareketleri övmemesi, yapılan faaliyetin basının haber verme özgürlüğü kapsamında kabul edilmesi gerektiğinden suç unsuru taşımadığı değerlendirilmekte”.