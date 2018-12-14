Yargıtay'dan önemli karar: 'O saatte ne işi vardı' savunması indirim sebebi sayılmadı

Yargıtay 14’üncü Ceza Dairesi, halk otobüsüne 23.00’te binen kadına tecavüz edip çıplak fotoğraflarıyla tehdit eden şoför İbrahim Tuncay’a verilen 34 yıl 8 aylık indirimsiz cezayı onadı. Yargıtay, sanığın, 'O saatte ne işi vardı', 'Rızası vardı', “Ben Türk ve Müslümanım, kendisi yabancı' ve 'Benim inancıma göre regl kadınla ilişkiye girilmez' savunmalarını da indirim nedeni saymadı.

Yargıtay 14’üncü Ceza Dairesi, halk otobüsüne 23.00’te binen kadına tecavüz edip çıplak fotoğraflarıyla tehdit eden şoför İbrahim Tuncay’a verilen 34 yıl 8 aylık indirimsiz cezayı onadı.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre Yargıtay bir kadının istediği saatte sokağa çıkma hakkı olduğunu ve bunun devletin güvencesinde bulunduğunu vurgulayarak, üst sınırdan indirimsiz ceza isteyen savcı, hüküm veren mahkeme ve cezaya vize veren istinafın kararlarını onadı.

'SAAT İNDİRİMİ' YOLU KAPANDI

Yeni kararla “Kadının gece yarısı sokakta ne işi vardı?” diye savunma yapan taciz ve tecavüz sanıklarına ‘saat indirimi’ yolu kapanmış oldu. Karar, cezaları istinaf ve temyizde bulunan taciz ve tecavüz sanıkları yönünden örnek niteliği taşıyor.

Geçen yıl Ankara’da saat 23.00’te halk otobüsüne binen yabancı asıllı bir kadına karşı tecavüz, gasp ve tehdit suçlarını işleyen sanık şoför İbrahim Tuncay, Ankara Batı 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmıştı.

Mahkeme sanığa toplam 34 yıl 8 ay ceza vermişti. Bu kararı istinaf da onamıştı. Sanık Tuncay ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği kararı Yargıtay’da temyiz etmişti. 6 Haziran tarihli kararla, sanık ve derneğin temyiz itirazları reddedilip hüküm onandı.

'TÜRK VE MÜSLÜMANIM' SAVUNMASI DA KABUL GÖRMEDİ

Yargıtay, sanığın, “Rızası vardı”, “Ben Türk ve Müslümanım, kendisi yabancı” ve “Benim inancıma göre regl kadınla ilişkiye girilmez” savunmalarını da indirim nedeni saymadı. Derneğin katılma hakkı olmadığına da karar verildi.

Mağdurun avukatı Hüsniye Şimşek kararın önemli ama eksik olduğunu söyledi. Şimşek, sanığa öldürmeye teşebbüs suçundan ayrıca ceza verilmemesinin hatalı olduğunu savundu.