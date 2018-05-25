Yargıtay'dan 'eşin rızasına gerek yok' kararı

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu, “Bono, çek, kambiyo da eşin imzasına gerek yok” kararı verdi.

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu, “Bono, çek, kambiyo da eşin imzasına gerek yok” kararı verdi.

Borçlar Kanunu’nda yapılan değişiklikle, eşlerden birinin rızası olmadan diğer eş kefil olamıyordu. Yargıtay’da bazı daireler yapılan bu değişiklik sonrası “bono, çek ve kambiyo” senetlerinde eşlerin de rızasının olması gerektiği yönünde kararlara imza atarken, bazı daireler de eşin rızasının sadece “kefilliklerde aranması” gerektiğine karar veriyordu

Bu görüş ayrılığını ortadan kaldırıp emsal bir karar alınmasını sağlamak için konu, Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu gündemine getirildi.

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu’nun verdiği karar sonrası bundan böyle bono, çek ve kambiyo senedi imzalayanlardan eşin rızası istenmeyecek.

İçtihat kararı daireler başta olmak üzere, mahkemeleri de bağlayaca, yaşanan bu görüş ayrılığı yüzünden raflarda bekleyen dosyalar da indirilip karara bağlanacak.