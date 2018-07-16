Yargıtay ve Danıştay'a yeni üyeler atandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) uyarınca Yargıtay'a 100, Danıştay'a 12 yeni üye seçildi..

Yargıtay ve Danıştay'daki iş yükü nedeniyle yeni üyelerin atanması ve dairelerin kurulması amacıyla çıkarılan 696 sayılı KHK gereği, Yargıtay'a 100, Danıştay'a 16 yeni üyelik kadrosu ihdas edilmişti. Danıştay'a ihdas edilen kadroların 4'ü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 12 üyenin ise idari yargı hakimleri arasından HSK tarafından seçilmesi öngörülüyordu.

Alınan bilgiye göre HSK, üyelik seçimiyle ilgili çalışmalarını tamamladı. Yargıtay'a 100, Danıştay'a 12 yeni üye seçildi.

Yeni üyelerin göreve başlamasının ardından Yargıtay ve Danıştay'da üyelerin daireleri ile iş bölümünün yeniden şekillendirilmesi bekleniyor.

Yeni üyelerin isimleri, HSK'nin internet sitesinde yayımlanacak.

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