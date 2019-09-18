Yargıtay ve Danıştay’a yeni üye seçiminde 15 Temmuz ayrıntısı

Hakimler ve Savcılar (HSK) Genel Kurulunca boş bulunan Yargıtay'daki 8 ve Danıştay'daki 3 üyelik için yapılan seçime yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSK Genel Kurulunca Yargıtay'daki 8 ve Danıştay’daki 3 üyelik için yapılan seçime yönelik karar Resmi Gazete’de yer aldı

Buna göre, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Remzi Doğan, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Faruk Şener, Ankara Başsavcıvekili Ramazan Dinç, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Nazmi Alp, Ankara Hakimi Ali Ramazan Bilgisiçok, Hatay Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Turan Oral ve Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oğuz Dik Yargıtay üyeliğine seçildi.

'FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasına bakan heyetin başkanı Oğuz Dik, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya ile Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ramazan Dinç ve Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakim Çetin Sönmez'i yargılayan hakim Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp Yargıtay üyeliğine getirilmiş oldu.

Danıştay Savcısı Zuhal Öztaş, Ankara Vergi Mahkemesi Başkanı Tekin Yalım ve Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Kemal Kuku ise Danıştay’ın yeni üyeleri oldu.