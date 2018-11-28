Yargıtay: Cemevleri ibadethanedir, faturalarını devlet karşılamalı

Yargıtay, cemevlerinin ibadethane statüsünde olduğuna ve elektrik faturalarının devlet tarafından ödenmesi gerektiğine karar verdi. 2014 yılında AİHM de cemevlerinin ibadethane olduğunu ilişkin karar vermişti.

Yargıtay, cemevlerinin ibadethane olduğuna ve elektrik faturalarının da diğer ibadethaneler gibi devlet tarafından karşılanması gerektiğine hükmetti.

Alevilerin cemevlerinin ibadethane olduğuna ilişkin yürüttüğü hukuk mücadelesi uzun yıllardan beri sürüyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 2014 yılında cemevlerinin ibadethane olduğuna ilişkin verdiği kararın ardından, Cem Vakfı’nın açtığı davada Yargıtay, cemevlerinin ibadethane olduğuna, tıpkı diğer ibadethaneler gibi elektrik faturalarının da devlet tarafından karşılanması gerektiğine hükmetti.

'FATURALARA İTİRAZ ETTİK'

Davayı takip eden Avukat Ulaş Cam, en başından beri cemevlerinin ibadethane olduğuna ve elektrik giderlerinin devlet tarafından karşılanması gerektiğine ilişkin düzenleme talep ettiklerini ve buna istinaden faturaları ödemediklerini belirtti. Bunun üzerine BEDAŞ’ın fatura borcu nedeniyle icra takibi başlattığını belirten Cam, “Biz itiraz ettik. Akabinde BEDAŞ itirazın iptali için dava açtı. Bu davalar 2012 yılında önce aleyhimize sonuçlandı ve BEDAŞ yönünden tahsilat kararı çıktı” dedi.

AİHM’in 2014 yılındaki kararının ardından Yargıtay’ın dosyayı bozma kararı verdiğini belirten Cam şunları söyledi:

"Yeniden inceleme yapılması için mahkemeye gönderdi. Mahkeme dosyaları yeniden ele aldı. Bilirkişi incelemesi yapıldı, tespitler yapıldı. Cemevlerinin elektrik giderlerinin karşılanması yönünde mahkeme olumlu bir şekilde BEDAŞ’ın açtığı davaya reddetti. BEDAŞ temyiz etti. Dosya Yargıtay’a gitti tekrar ve Yargıtay, BEDAŞ’ın aleyhine olan bu kararları onadı."

'YÜKÜMLÜLÜK TAMAMEN ORTADAN KALKMIŞ OLACAK'

Bundan sonraki sürece ilişkin ise Cam şunları söyledi:

"Yargıtay kararı bu şekilde kesinleşecek gibi görünüyor. Bu kararın kesinleşmesinden sonra artık elektrik faturası ödeme yükümlülüğü tamamen ortadan kalkmış olacak. Çünkü elektrik kuruluşları icra takipleri yaptıklarında ya da dava açtıklarında önlerine bu karar çıkacak. Dolayısıyla hem davayı kaybedecek, vekalet ücreti ödeyecekler, bir sürü masraf yapacaklar. Bu durumdan çıkış adına tek şey, devletin cemevlerinin ibadethane olduğuna ilişkin düzenleme yapmasıdır. Bu aşamada önemli bir karar, uzun zamandır bunun peşindeydik. Beklentimiz bundan sonrası adına yasal düzenleme. Yasal düzenleme olursa hepimiz adına olumlu bir gelişme olur. "