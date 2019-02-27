Yargıtay Başkanı'ndan 'af' açıklaması

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, kurumsal bir görüş olmamakla birlikte affa karşı olduğunu söyledi.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, af tartışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Kurumsal bir görüş olmamakla birlikte affa karşı olduğunu söyleyen Cirit, "Belki infaz sistemindeki cezaevinde kalma süresi yüzde 50'lere çekilebilir, daha adil bir çözüm olur" diye konuştu.

Cirit'in açıklamaları şöyle: