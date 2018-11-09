Yargıtay: Avukat olmayanlar da mahkemelerde savunma yapabilsin

Yargıtay'ın ev sahipliğindeki toplantının ardından avukat olmayan kişilerin de mahkemede savunma yapabilmesi önerisinde bulunuldu. Tavsiye karara avukatlar tepki gösterdi.

Yargıtay'ın ev sahipliğindeki toplantıdan sonra yayımlanan ilke kararları arasında, "Kişilerin avukatlar dışındaki kişilerce de mahkemelerde temsil edilmesi" de yer aldı. Hukukçular "avukatlığı bitirecek" tavsiye kararına tepki gösterdi.

'Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi'nde hukuk fakültelerinde okumayanların da mahkemelerde savunma yapmasına yönelik tavsiye kararı yer aldı.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, adaletin tesisi ve yargıda şeffaflığın güvence altına alınması iddiasıyla Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Saldırım, Yargıtay Yargı Reformu Birimi Temsilcisi Gözde Hülagü, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Sektör Yöneticisi Gözde Ata ve UNDP Proje Asistanı Nazlı Ersoy tarafından hazırlanan bildirgede yargıya erişim ve yargıçlara ilişkin 15 tavsiye kararı yer aldı.

'AVUKAT OLMAYAN KİŞİLER'

Yargıtay'ın internet sitesinden de yayımlanan UNDP ile Yargıtay'ın ortak çalışması olan bildirgede yer alan, 'Yargı, yargı sistemine erişimi kolaylaştırmalıdır' başlıklı ilkede, avukat olmayan kişilerin de mahkemelerde savunma yapabilmesine olanak sağlanması önerildi. Bildirgenin tepki çeken ilkesinde, "Mahkemeler avukatlık yetkisi olmayan uygun kişilerin mahkeme nezdinde tarafları temsil etmesine izin verebilir" ifadelerine yer verildi.

Yargıtay'ın ilke kararına hukukçulardan tepki gecikmedi. Adalet İçin Hukukçular Platformu'ndan yapılan açıklamada, "Yargıtay Başkanlığı, savunma mesleğine yönelik saldırısına derhal son vermelidir" denildi.

Avukat olmayan kişilerin mahkemede savunma yapmasının, "Yurttaşların hak arama özgürlüklerini sabote etmek" olduğu belirtilen açıklamada, "Avukatlık mesleğini ortadan kaldırmak için bu ülkenin Yargıtay Başkanlığı tarafından belirlenen bu ilke kabul edilemez. Bu ifade aynı zamanda yargılama faaliyetinin sulandırılmasına, niteliksizleştirilmesine, içinin boşaltılmasına yönelik çok boyutlu bir adım olarak değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verildi.

'MESLEĞİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ'

"Avukatların tarih boyunca devletlere karşı vatandaşların yanında yer aldığı" savunulan açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

"Tarih boyunca her dönem avukatlık mesleğine yapılan saldırıların esas sebebi, yurttaşların elindeki tek güvence olan savunmayı silikleştirme, ortadan kaldırma çabasıdır. Bu çaba karşısında sessiz kalmayacağımızı, mesleğimize sahip çıkarak yurttaşların hak arama mücadelesini büyütüp sürdüreceğimizi ilan ediyoruz."