Yargıtay, Altan'lar ve Ilıcak'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu

Yargıtay, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın anayasayı ihlal değil FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme suçunu işlediklerine karar verdi. Mehmet Altan'ın ise, yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine karar verilmesi hükmedildi.