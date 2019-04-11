Yargılama beş yıl sürdü: HSCB Genel Müdürü, 'Erdoğan'a hakaret' suçlamasından beraat etti

Gezi Parkı direnişi döneminde Ayşe Arman’ın bir tweetini retweet eden HSBC Bank Genel Müdürü Selim Kervancı, dönemin başbakanı Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanmaya başlanmıştı. Beş yıl süren yargılamada Kervancı beraat etti.

HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı, Gezi Parkı eylemleri döneminde Twitter’da paylaştığı bir video mesajıyla cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada beraat etti.

İstanbul Anadolu 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından görülen davada savunmasını yapan Kervancı, paylaştığı mesajın içeriğinin başlıktan belli olmadığını ve sonradan izlemek amacıyla retweet ettiğini belirterek, “Ben bunu yaptığımda herhangi bir hakaret kastım olamaz” dedi.

“Ben uluslararası bir bankada çalışıyorum. Haksız bir karar kariyerimi zedeler. Hem de ülkemin itibarına zarar verir” diyen Kervancı sözlerini şöyle sürdürdü: “Odama giren bir çocuğa ve personele bile saygılı davranıp ayağa kalkarken, bu ülkenin cumhurbaşkanına hakaret etmem söz konusu olamaz.”

NE OLMUŞTU?

Gezi Parkı direnişi döneminde, 6 Haziran 2013 tarihinde Ayşe Arman'ın Twitter üzerinden paylaştığı ve Hitler'in hayatını konu alan “Çöküş” filminin uyarlaması olan bir videoyu retweet eden HSBC Bank Genel Müdürü Süleyman Selim Kervancı hakkında, o dönem başbakan olan Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesi ile “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kervancı’nın retweet ettiği mesajda yer alan bir videoda Hitler’in yer aldığı ‘Downfall’ filminden bir sahne Gezi döneminde o dönemin başbakanı olan Tayyip Erdoğan ile ilişkilendirilmişti.