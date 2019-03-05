Yargıdan MEB'in bir dinci vakıfla protokolüne daha iptal

Danıştay, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Nurcu olarak bilinen Hizmet Vakfı'yla imzaladığı 'Değerler Eğitimi Verilmesine Dair' protokolün örgün eğitime ilişkin bölümünün yürütmesini durdurdu.

Danıştay Nurcu olarak bilinen Hizmet Vakfı'na tüm eğitim kademelerindeki okullarda panel, sempozyum, yarışma, yaz okulu etkinliği düzenleme hakkı veren protokolün yürütmesini durdurdu.

Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, Danıştay’ın “Protokol Anayasa’ya aykırı” dediğini belirterek “İptale karşın çalışmaya devam edenler suç işliyor” uyarısı yaptı.

Eğitim-Sen’in Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı arasında “Değerler Eğitimi Verilmesine Dair’’ işbirliği protokolünün iptali isteğiyle açtığı davada, Danıştay 8. Dairesi söz konusu protokolün örgün eğitime ilişkin kısmı yönünden yürütmesini durdurdu.

MEB ile Hizmet Vakfı arasında yapılan işbirliği protokolü, vakfa tüm eğitim kademelerindeki okullarda panel, sempozyum, yarışma, yaz okulu etkinliği düzenleme hakkı veriyor.

ANAYASAYA AYKIRI

Kararda, “Davaya konu olan işlemin, örgün eğitim kurumlarına yönelik kısmının, bir kamu hizmeti olan eğitim öğretim hizmetinin, devletin hizmet alanı içerisinde ancak genel idare esaslarına göre memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesine ilişkin anayasanın amir hükmüne ve Türk Milli Eğitiminin temel ilke ve kurallarına aykırı olduğu, dayanak hukuksal düzenlemelerin amaç ve kapsamını aştığı anlaşıldığından, bu kısım yönünden 2577 sayılı kanunun 27. maddesinin 2. fıkrasında yer alan uygulanması halinde giderilmesi güç veya olanaksız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırı olması koşullarının birlikte gerçekleştiği sonucuna ulaşılmıştır’’ denildi.

ENSAR VAKFI İLE PROTOKOL DE İPTAL EDİLMİŞTİ

Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre, Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Yıllardır protokoller ile meslek hakkımıza ve öğrencilerimizin kamusal, laik, bilimsel eğitim hakkına yönelik saldırılara, eğitim kurumlarının dini yapılara, cemaatlere, eğitimci niteliği taşımayan kişilere, kurumlara teslim edilmesine karşı hukuki mücadele ve velilerimizle birlikte eylemsel mücadele yürütüyoruz. MEB’ in Ensar Vakfı protokolünün iptaline ilişkin kazandığımız davanın devamında şimdi MEB’ in Hizmet Vakfı protokolüne karşı açtığımız davayı da kazandık’’ dedi.

'DANIŞTAY KARARINA UYMAYAN ANTALYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SUÇ İŞLİYOR'

Danıştay’ın, “Devletin hizmet alanı içerisinde, davaya konu işlemde belirtildiği şekilde, doğrudan diğer kurum, kuruluş ve bireyler tarafından yürütülebileceğinin kabul edilmesi, örgün eğitim kurumlarını, kanuni idare ilkesine ve genel idare esaslarına aykırı olarak diğer kurum, kuruluş ve bireylerin faaliyet alanlarına dönüştüreceği açıktır. Protokol anayasaya ve Türk Milli Eğitiminin temel ilke ve kurallarına aykırıdır’’ ifadeleri ile protokolün iptaline karar verdiğine dikkat çeken Aydoğan, şöyle devam etti:

“Danıştay kararına rağmen bu kararları uygulamayan Ensar Vakfı ile birlikte çalışma yürütmeye devam eden Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü suç işlemektedir. Protokolleri devam ettirenler anayasaya aykırı davranmakta aynı zamanda çocuk hakkı ihlali, eğitim hakkı ihlali yoluyla da suç işliyor. Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün uygulamasına da dava açtık.’’