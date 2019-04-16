Yargıçlar Sendikası'nın eski başkanı Karadağ: YSK suç işliyor

YSK’nin KHK’li seçilmişlere mazbata verilmeyeceği yönündeki kararının hukuki olmadığını belirten Yargıçlar Sendikası eski Başkanı Mustafa Karadağ, 'Muhalefetin yapacağı tek şey de suç duyurusunda bulunmak. Seçmenin verdiği yetkileri kim koruyacak' diye sordu.

YSK’nin KHK’li seçilmişlere mazbata verilmeyeceği yönündeki kararının hukuki olmadığını belirten Yargıçlar Sendikası eski Başkanı Mustafa Karadağ, “Muhalefetin yapacağı tek şey de suç duyurusunda bulunmak. Seçmenin verdiği yetkileri kim koruyacak?” diye sordu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilmiş ve 31 Mart yerel seçimlerinde seçilmiş adaylara mazbatalarının verilmemesi kararına imza attı. YSK’nin kararı nedeniyle HDP'nin 6 merkezde kazandığı belediyeler, partinin elinden alınmış oldu.

Kararı, Yargıçlar Sendikası eski Başkanı Mustafa Karadağ değerlendirdi.

Mezopotamya Ajansı'na konuşan Mustafa Karadağ, kararın hukuki olmadığını belirterek şunları söyledi: "YSK’nin bir kişiyi adaylığa kabul etmesi, aynı zamanda seçildikten sonra belediye başkanı olarak görev yapmasını da kabul etmesi demektir. Yani 'belediye başkanı olabilir' diyerek seçime girmesine izin verilen bir kişinin, daha sonra ‘KHK’lidir belediye başkanı olmasına engeldir’ denilerek mazbata vermemek tamamen siyasi bir olaydır. Cumhurbaşkanı’nın, İçişleri Bakanı’nın ‘Seçilseler bile göreve başlatmayacağız’ sözlerinin arkasından YSK’nin böyle bir karar alması bu kadar tesadüf ancak delil olur. Üstünde durulması gereken şey belki de budur. Türkiye’de hukuk ne kadar üstündür, bağımsızdır ya da YSK ne kadar bağımsızdır? Arkasından bir de YSK’nin seçilen üyelerinin görevinin Anayasa’ya aykırı olarak bir yıl daha uzatılmasını eklersek, Türkiye demokrasisi bakımından çok farklı bir şey ortaya çıkar.”

‘HUKUKSUZLUK TEMEL HUKUK HALİNE GELMİŞ’

KHK’li olmanın kişinin seçilme hakkını elinden almadığını belirten Karadağ, karara ilişkin, “İkisinden birisi yanlış. Ya seçime girmelerine izin vermeleri yanlış ya da şimdiki kararı yanlış. Yasalar politik tercihlerdir. Hukuk da bu anlamda biraz siyasal bir olgudur. Ama hukuk kural haline girdikten sonra daha objektif ve soyut olmalıdır. Hukukun üstünlüğü dediğimiz şey budur. Kurallar herkes için eşit uygulanacaktır ve her zaman uygulanacaktır. Seçilen kişiye mazbata vermemek hukuki bir sonuçtur ama hukukla açıklanacak bir şey değildir. Hukuksuzluk ‘temel hukuk’ kuralı haline gelmiş” şeklinde konuştu.

Karadağ, YSK’nin üzerinde aslında çok ciddi bir yük olduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Tüm sürecin sonucunda ya, ‘evet Türkiye’de hukuk, yargı diye bir şey kalmamış, ya da her şeye rağmen bir nüve var’ diyeceğiz. Bunu, YSK’nin kararları söyletecek. Türkiye’nin hukukla, demokrasiyle imtihanını YSK verecek aslında.”

Karadağ, YSK’nin muhalefetin itiraz ettikleri yerlerdeki başvurularının reddetmesi yönündeki kararları da eleştirerek, “İktidar itiraz ettiğinde kabul ediliyor, muhalefet ettiğinde reddediliyor. Ne yazık ki doğru kararlar değil. Artı bir oyla kazanılıyor seçimler. Geçerli oylar konusunda YSK’nin içtihatları var. Tartışma yoktur. Geçersiz oylar tartışılacak. İtimat etmek zorundalar sayıma. Oyun nasıl geçerli olduğu gayet açık. 5 defa, 10 defa sayılırsa bu oylar, o zaman güven ortadan kalkar. Bizim yaşadığımız şey de bu. Kimse kimseye güvenmiyor. Şu anda hukuk hiçbir şeydir, iktidar her şeydir, o bağlamdayız. Bu da sıkıntılı bir durum” dedi.

‘YSK SUÇ İŞLİYOR’

Seçim suçlarının yargılanması ya da soruşturulmasının izne tabi suçlar olmadığını kaydeden Karadağ, böyle bir durumda yetkili savcıların hemen olaya el atması gerektiğini dile getirdi. Karadağ, YSK’nin içtihatlarından dönmekle suç işlediğini belirterek, “Dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Japonya’da olsaydı Japonlar intihar ederdi, Amerika’da olsa istifa ederlerdi. Ama Türkiye’de herkes görevinin başında, herkes usulsüzlüğe devam ediyor. Muhalefetin yapacağı tek şey de suç duyurusunda bulunmak. Seçmenin verdiği yetkileri kim koruyacak?” diye sordu.