Yargı reformu bir gün dayandı: HSK'den sürgün kararnamesi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yerinin değiştirilmesinin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Kararnameyle kamuoyunda bilinen davaların hâkimlerinin ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun korumasına dava açan savcının sürüldüğü ortaya çıktı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin adli ve idari yargı 2019 yılı ana kararnamesi ile dün 3 bin 722 hakim ve savcının görev yerinin değiştirildiği açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz gün duyurduğu yargı reformunda ise hakim ve savcılara coğrafi teminat güvencesi getirileceği belirtilmişti. Ancak yeni kararnameyle kamuoyunda bilinen davaların hâkimlerinin ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun korumasına dava açan savcının sürüldüğü ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre HSK kararnamesi ile 20 ilin başsavcısı değişti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İzmir Başsavcılığı’na atanırken; yerine Samsun Başsavcısı Ahmut Yavuz atandı. Ahmet Yavuz, eski TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin hakkında TRT’de "FETÖ" üyelerinin sızmasına neden olduğu gerekçesiyle yürüttüğü soruşturmada takipsizlik kararı vermişti.

ÇUBUK BAŞSAVCISI DEĞİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıya ilişkin soruşturmayı yürüten Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Güler, Yargıtay Savcılığı’na atandı. HSK Tetkik Hâkimi Halil Demir, yeni Çubuk Başsavcısı oldu. Başsavcı Güler, Kılıçdaroğlu’na yumruklu saldırıyı düzenleyen Osman Sarıgün’ü tutuklamaya sevk etmeyip, serbest bırakarak tepki çekmişti. İstanbul Cumhuriyet Savcısıyken CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu şüpheli olarak ifadeye çağıran, daha sonra sehven olduğunu iddia eden ve sonrasında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne getirilen Mehmet Demir, Sakarya Savcılığı’na atandı.

SOYLU'NUN KORUMASINA DAVA AÇMIŞTI

Ankara Adliyesi’nde görevini sürdüren savcı Murat Korkmaz ise Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne gönderildi. Savcı Korkmaz, son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 2015-2017 arasına koruma amirliğini yapan Bilal Uslu hakkında "FETÖ" üyeliğinden dava açmıştı. İddianamede, Uslu’nun komiser yardımcılığı sınavında soruları önceden alarak kopya çektiği vurgulanmıştı. Savcı Korkmaz, yine AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in dayısının oğlu Ömer Öztopal’ın arasında bulunduğu çok sayıda polis hakkında 2010’daki komiser yardımcılığı sınavında kopya soruşturması başlatmış, Öztopal’ın dosyasını görev yaptığı Adana’ya göndermişti.

HASTALIĞINA RAĞMEN SÜRDÜLER

Demokrat Yargı Genel Sekreteri olan Yargıtay Tetkik Hâkimi Defne Bülbül de sürüldü. Atama yönünde talebi olmayan Bülbül, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne getirildi. Epilepsi hastası olan Bülbül’ün sağlık mazereti nedeniyle Ankara’da görev yapması gerektiği yönünde HSK’ye bildirimde bulunduğu, ancak yine de atamanın yapıldığı belirtildi.

HALI SAHADA ÖĞRETMENLERİ GÖZALTINA ALDIRAN SAVCIYA ÖDÜL GİBİ TAYİN

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde halı sahası tartışmasında 14 öğretmeni, polise talimat vererek gözaltına aldıran Çermik Savcısı Mehmet Kıran’a ödül gibi bir tayin geldi. Kıran, Diyarbakır Savcılığına getirildi. Hakkında inceleme başlatıldığı açıklayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Konunun yakinen takipçiyim” demişti.