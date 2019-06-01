Yapı Kredi'de greve doğru

Yapı Kredi Bankası ile Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASİSEN) arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma sağlanamaması nedeniyle uyuşmazlıkla sona erdi. Sendika 60 gün içinde anlaşma sağlanamaması halinde ilgili kanunun işçilere sağladığı hakları hatırlatarak grev uyarısı yaptı.

Koç Grubu’na ait Yapı Kredi Bankası’nda yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

Bu gelişme üzerine bankada örgütlü Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası'ndan (BASİSEN) açıklama geldi. Sendikadan yapılan açıklamada “BASİSEN, Yapı ve Kredi A.Ş.’de yetkili sendika olduğu ilk günden itibaren; şirketin başarısı, çalışanların verimliliği ve huzuru için sorunların taraflar arasında ”sosyal diyalog” anlayışı içinde çözüme kavuşturulmasından yana olmuştur” denilirken bugünkü yönetimin “işbirliği, çözüm ve uzlaşma konusunda gereken anlayışı göstermemesi” üzerine toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlandığı duyuruldu.

Sürecin devam ettiği ve BASİSEN olarak uyuşmazlık sürecinde da diyalog ve müzakereye hazır olduklarını bildiren sendika yönetimi, açıklamasının sonunda “Ancak bilinmelidir ki BASİSEN; üyelerinin çıkarlarını korumak adına, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun tanımış olduğu tüm hakları sonuna kadar kullanmaya da kararlıdır” diyerek grev hakkını kullanma seçeneklerinin de masada olduğuna işaret etti.

Para Medya‘nın aktardığına göre BASİSEN Genel Başkanı Metin Tiryakioğlu, yaşananlara ilişkin değerlendirmesinde, 29 yıldır sözleşme yaptığını belirtirken “Bunca yıllık sendikacılık hayatımda işverenin bu kadar olumsuz davrandığını ilk kez görüyorum” dedi.

Tiryakioğlu, “Bankanın genel müdürü ve bu işlere bakan genel müdür yardımcısı profesyonel bankacı. Bunlar sendika ortamı ve sendikacı ile hiç bir zaman muhatap olmamışlardır. Karşılarında müzakere eden bir sendikacı görmemişler”diye konuştu.