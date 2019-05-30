Yap okulu kap arsayı dönemi: 788 milyon liralık okul yapana 824 milyon liralık arsa tahsis edildi

Son 16 ayda proje maliyeti 788 milyon lira tutarında okul yaptırılması karşılığında 824 milyon lira tutarında kamu taşınmazı verilmesinin öngörüldüğü ihale ilanları yayımlandı. Bu ilanlara şimdi bir yenisi daha eklendi...

Bugün Resmi Gazetede Sakarya İl Milli Emlak Müdürlüğünün bir ihale ilanı yayımlandı. İlanda 34.099.820 lira tutarındaki üç okulun yaptırılması karşılığında 34.118.000 lira tahmini bedelli kamu taşınmazı verilmesi öngörülüyor. İhaleyi, verilecek taşınmazların tutarı ile proje bedeli arasındaki fark olan 18.180 lirayı en çok artıran kazanmış sayılacak.

Bu yönteme bütçeden para ödemeden okul yaptırılabilmesi amacıyla başvuruluyor. Son 16 ayda proje maliyeti 788 milyon lira tutarında okul yaptırılması karşılığında 824 milyon lira tutarında kamu taşınmazı verilmesinin öngörüldüğü ihale ilanları yayımlandı.

Bu yöntemi giderek yaygınlaştırıyorlar. Toplam 824 milyon lira ihale bedelinin 529 milyon lirası 2019 Ocak-Mayıs arasında yayımlandı.

2019 yılında yayımlanan ihalelerle 489 milyon lira proje bedeli okul yaptırılması karşılığında 529 milyon lira tutarında kamu taşınmazı verilmesi öngörülüyor.

İhaleler 4734 sayılı Kamu ihale Yasasında yapım işi için öngörülen kurallara göre değil; 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının trampaya ilişkin düzenlemeleri uyarınca yürütülüyor. Bu nedenle yapılan işler de yeterince denetlenemiyor.

Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğünün) ihale ilanında yaptırılacak okullar ve karşılığında verilecek kamu taşınmazları aşağıdaki çizelgede şöyle gösteriliyor.