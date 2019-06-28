Yanlış adresi basan polis, çocuklarının gözü önünde ev sahibini darp etti

İstanbul'da yanlış adrese baskın düzenleyen polis, ev sahibini eşi ve çocuklarının gözü önünde darp etti. Polis daha sonra yanlış adrese geldiğini fark ederek 'kusura bakma' diyerek evden ayrıldı.

İstanbul Arnavutköy’de polis yanlış evi basıp ev sahibini ailesinin gözü önünde darp etti, daha sonra yanlış adrese geldik diyerek evden ayrıldı.

Sözcü'den Ümit Türk'ün haberine göre, özel bir şirkette çalışan 30 yaşındaki Hüseyin Topkaya’nın evi, uyuduğu esnada bir grup polis tarafından basıldı. İsmini verdikleri bir şüpheliyi aradıklarını söyleyerek içeri giren polislerden biri, Topkaya’yı yere yatırıp başına silah dayadı. Bir polis de yüzüne tekme atarak kaşını yardı. Kısa süre sonra yanlış adreste olduğunu anlayan polisler, "Yanlış adres kusura bakmayın” diyerek evden ayrıldı.

Polisin yüzüne attığı tekme sonucu kaşı yarılan Topkaya, devlet hastanesinden aldığı darp raporuyla savcılığa giderek polislerden şikayetçi oldu. Polislerin evine gelmeden önce, apartmandaki başka bir daireye de yanlış baskın düzenlediklerini belirten Topkaya, yaşadıkları bu olaydan dolayı çocuklarının ve eşinin psikolojisinin bozulduğunu söyledi.

Hüseyin Topkaya, yaşadıklarını şöyle anlattı: