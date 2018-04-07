‘Yangında ihmalden fazlası var’

TKP’li Sağlık Emekçileri tarafından yapılan açıklamada, Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’de çıkan yangının net bir şekilde büyük bir ihmalin ve kusurun sonucu olduğu, ancak ihmalden çok daha fazlasının da bulunduğu vurgulandı.

Türkiye Komünist Partili Sağlık Emekçileri, 5 Nisan 2018 tarihinde Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çıkan yangınla ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada denetimsizlik, bina güvenliğine uygun olmayan, ucuz malzeme kullanımı, yangın söndürme ve alarm sistemlerinin çalışmamasının bir facianın eşiğine gelinmesine neden olduğu, tahliye esnasında hastaların büyük çaresizlikle başbaşa bırakıldığı vurgulanarak şöyle denildi: “Büyük bir panik içerisinde hastane çalışanları ve hasta yakınlarının çabasıyla ilk tahliye yapılmış olmasına rağmen 6. 7. ve 8. kattaki mahsur kalan hastalar uzun süre ölümle yaşam arasındaki çizgide, çaresizce yangının bitmesini beklemek zorunda kalmışlardır.”

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın, "Cenab-ı Hakk'a hamd ediyorum bir can kaybı olmadan böyle tehlikeli bir hadisenin üstesinden gelindi” sözlerinin ihmal ve sorumlulukların üstünü örtemeyeceği belirtilen açıklamada, aynı binada yedi yıl sonra tekrar eden yangının sorumlularının yaşanan felaketin hesabını vermek zorunda olduğu ifade edildi.

Yaşanan felaketin sağlık hizmetinin parayla alınıp satılır hale getirilmesiyle yakından ilişkili olduğuna dikkat çekilen açıklamada hastaneler kar odaklı işletmelere dönüşürken, halkın sağlığını hiçe sayan uygulamaların doğal sonucu olarak acil eylem planları, yangın yönetmelikleri ve denetimlerin de kağıt üzerinde birer imzadan ibaret kaldığının altı çizildi.

Türkiye Komünist Partili Sağlık Emekçileri, hastane emekçilerine, hasta ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletirken bir de çağrıda bulundu: