Yandaşlıkta son nokta: Benzinin fiyatı düşmüş!

Yandaş basın, benzine gelen 12 kuruş zammın ardından benzin ucuzlamış gibi göstermeye çalıştı.

Türk lirasının yaşadığı değer kaybını "fırsat" gören yandaş basın, benzin zammını "indirim" gibi göstermeye çalıştı.

Benzin zammını "Benzinin litre fiyatı 1.5 dolarda sabitlendi" diyerek duyuran Habertürk, "5 yıl önce yaklaşık 2.5 dolar olan benzinin litre fiyatı son 2 yıldır adeta 1.5 dolarda sabitlenmiş durumda" dedi.

5 yıl önce 1.80 TL civarında olan doların, şu anda 4 liraya dayanmış olmasını önemsemeyen Habertürk, litresi 6 liraya yaklaşan benzin fiyatlarını "olumlu" göstermeye çalıştı.

Benzinin litresine 20 Mart’ta 15 kuruş, 22 Mart’ta ise motorinin litresine 17 kuruş zam gelmişti. Ancak liranın yaşadığı değer kaybıyla birlikte, 1.5 dolar 6 lira olurken, benzin fiyatları da yandaşlara göre "ucuzlamış" oldu.

Habertürk'ün "zam" haberi: