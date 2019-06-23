Yandaşlardan gece yarısı ortak 'Demirtaş' haberi

Hürriyet, CNN Türk, Habertürk, Sabah, Star ve Türkiye gibi yandaş gazeteler, seçime saatler kala Selahattin Demirtaş'ın açıklamasına ilişkin 'ortak' haber yaptı.

Seçime saatler kala Hürriyet, CNN Türk, Habertürk, Sabah, Star ve Türkiye gibi yandaş gazeteler, ortak bir Demirtaş haberi yayımladı.

Gazeteler Demirtaş'ın sosyal medya paylaşımına ilişkin, "Demirtaş'tan İmralı'ya destek", "Demirtaş'tan Öcalan'a destek" manşetleri attı.

Yandaşlar, bu habere gerekçe olarak gösterdiği mesaj, "Öcalan'ın demokratikleşme ve barış için alacağı her türlü inisiyatifin yanında olacağımdan, başarısı için samimi çaba sarf edeceğimden kimsenin kuşkusu olmasın" ifadesi oldu.

Seçime kısa süre kala yapılan paylaşımlar şu şekilde:

Habertürk