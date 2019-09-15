Yandaş yazarlar arasında kavga çıktı: İspatlamayan şerefsizdir...

Yeni Şafak'taki yazılarına Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezayı eleştirdiği yazısının sansürlenmesi sonrası son veren Özlem Albayrak, Sabah yazarı Hilal Kaplan ve Star yazarı Ersoy Dede tarafından hedef alındı. Albayrak, Kaplan'a yanıtında, 'Belediyeden burs alıp ABD’ye gittiğimi ispatlamayan şerefsizdir' dedi.

Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasını eleştirdiği yazısı sansürlenen ve bu nedenle Yeni Şafak'taki yazılarını sonlandıran Özlem Albayrak, Sabah ve Star yazarları tarafından hedef alındı.

Ersoy Dede, bugünkü yazısında Albayrak'ın İBB'de çalıştığını söylerken, şu ifadeleri kullandı:

Özlem Albayrak yazısını yayınlamadığı için Yeni Şafak’tan ayrıldı. O yayınlanmayan yazıyı da twitter’da paylaştı. Bu tavrıyla da Yeni Şafak’ı hedefe oturtarak linç ettirdi. Enteresan. Özlem Albayrak gazeteci kimliğinin dışında aynı zamanda kadrosu İBB’ye bağlı olan BİMTAŞ Şirketinin de personelidir... Halen dış görevle Kültür Daire Başkanlığı’na bağlı Tuzla Kültür Merkezi’nde görevli... İBB’nin olanaklarıyla 1 yıl ABD’ye dil eğitimine bile gitti. Ne enteresan değil mi? Neyse, gün oldu devran döndü İBB yönetimi CHP’ye geçti.İmamoğlu seçim sürecinde AK Parti’nin yanında tavır ortaya koymuş personeli bir cadı avı ile fişleyip kovmaya başlayınca acaba Özlem Albayrak da bu furyadan etkilenir mi baktık biz de endişeyle. Zira her kritik olayda Erdoğan’ın yanında pozisyon almış, AK Parti lehine kalem oynatmış bir yazardı. İmamoğlu ne kadar ‘Reisçi’ varsa kapının önüne koydu malum. Korktuğumuz olmadı. Ancak bu süreçte Özlem Albayrak’tan da İBB’deki işçi kıyımına ses verip “yeter artık” demesi beklenirdi. Oysa o tuttu Canan Kaftancıoğlu’nu savunan bir yazı kaleme aldı. İlginç değil mi? Peki, ilkeli duruşunu sürdürüp İBB’den de ayrılır mı acaba? Aksi halde, belediyeden kovulmamak için Canan güzellemesi yaptı eleştirisine muhatap olabilir. Benim tanıdığım Özlem Albayrak önce İBB’den istifa eder, ardından Saraçhane’deki işçilerle direnişe katılır peşinden bir de Diyarbakır’a evlat nöbetine gider. Henüz istifa ettiğini duymadık. Belki de etmiştir. O zaman tüm bu yazdıklarımı geri alır özür de dilerim. Göreceğiz...

'ÇİRKİNLEŞMİŞSİN, AYIP ETMİŞSİN'

Dede'nin eleştirilerine yanıt veren Albayrak, "Ersoy Dede, birincisi ben Kaftancıoğlu’nu savunmadım, hukukun genelliği ilkesini savundum. Benim yazım hükümete vuran vurmak isteyen bir yazı değildi, Kaftancıoğlu kararıyla oluşan manzarayı göstermek amaçlı bir metindi. İlk yayınlanmayan yazım değil bu. Davutoğlu yazım da yayınlanmadı, ki orada da eleştirinin ihanet olmadığını söyledim. Kayyum yazım da yayınlanmadı. Bu yazıların tamamı ilkesel nedenlerle yazıldı. Kişilerle ilgili değildi" dedi.

Belediyede çalışmasına da değinen Albayrak, "Belediyede çalışmama gelince, sigorta kayıtlarından benim orada ne kadar süre, ne vasıfla çalıştığım zaten çıkarılabilecek bir şey. Gizli bir durum yok. Bir açığımı bulamayıp bundan medet umulması çok çaresizce. Seçim döneminde duruşum belliydi, İmamoğlu’nun ikinci seçimi alacağı bariz ortadayken aynı çizgiyi korudum, böyle bir kaygım olsaydı pek çokları gibi döner veya susmayı denerdim. Benim saklayacak hiç bir şeyim yok, operasyonel yazı yazanlar kendine baksın. Velhasıl çok ayıp etmişsin Ersoy Dede, çok çirkinleşmişsin. Söylenecek başka şeyler de olabilirdi ama aynı kabalıkla cevap vermek istemem" diye konuştu.

'İSPATLAMAYAN ŞEREFSİZDİR'

Albayrak, "Kaftancıoğlu’nu savunmak adına gazetesinden ayrılan Özlem Albayrak, yazarlığın geçim kapısından fazlası olduğunu söyleyip ayrılmştı Meğer yıllardır kadrosu İBBye bağlı olan BİMTAŞ Şirketi personeliymiş Ayrıca İBB olanaklarıyla ABDye dil eğitime de gitmiş" diyen Hilal Kaplan'a da tepki gösterdi.

Albayrak, "İBB çalışanı olduğumu hiçbir zaman kimseden saklamadım, gazetenin de bilgisi dahilindeydi. Gazeteye dışardan yazı gönderiyordum. Belediye’den burs alıp ABD’ye gittiğimi ispatlamayan ise şerefsizdir" dedi.